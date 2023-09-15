В Ида-Вирумаа завершился проект, направленный на повышение компетенции руководителей русскоязычных НКО, реализованный совместно с Британским советом в Эстонии в рамках программы культурного взаимодействия между народами и поддержки социальной сплоченности.
Ида-Вируский центр предпринимательства помог повысить конкурентоспособность некоммерческих предприятий
Состоялось 14 обучений и семинаров, в которых приняли участие 543 представителя некоммерческих организаций из Ида-Вирумаа, Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа и Тартумаа.
Идея и основная цель прошедших обучений - повысить конкурентоспособность русскоязычных НКО, чтобы они могли активнее действовать, рекламировать себя, писать проекты, общаться с партнерами, а также наладить сотрудничество между собой.
- Не секрет, что большинство курсов и семинаров проходит на эстонском языке, что ограничивает доступ русскоязычных НКО, не владеющих государственным языком на достаточном уровне, - объясняет консультант центра предпринимательства Надежда Морозова. - Темы были выбраны на основании опроса, проведенного в 2022 году, а также основываясь на наиболее частых вопросах, с которыми обращаются к консультантам.
Благодаря поддержке Британского совета, онлайн-семинары и обучения были бесплатными, офлайн - за небольшую плату, для частичного покрытия расходов на питание и кофе-паузы.
Весной и в начале лета прошли десять бесплатных тематических семинаров по маркетингу, которые провели специалисты школы полезного маркетинга "Paprika". Их участники узнали, как создать сайт бесплатными средствами, научились разным способам передачи информации целевой аудитории, создавать домашние страницы в Фейсбуке, проводить более эффективную рекламу на различных каналах социальных сетей, созданию и планированию публикаций и мероприятий, анализу результативности и другим не менее важным и полезным навыкам. Один из семинаров посвятили составлению годового хозяйственного отчета.
8-9 августа в Нарве в помещениях неформального учебного центра "VitaTiim" Елена Лохматова, андрагог и директор центра образования для взрослых "Vestifex", поделилась академическими знаниями и практическим опытом управления проектами с начинающими НКО, кто ранее не писал проекты или уже подавал заявки, но получил отрицательные ответы и хотел исправить свои ошибки. 23 представителя НКО из Нарвы, Силламяэ, Йыхви, Кохтла-Ярве, Раквере и Таллинна пополнили свои знания и получили возможность под руководством лектора и консультантов по некоммерческим организациям Татьяны Заморской и Надежды Морозовой написать проект для выбранного фонда. Самыми популярными оказались программа "Прыжок в развитии" Целевого капитала гражданского общества, Программа поддержки местной инициативы и программа "Erasmus+".
23 августа участники семинара-практикума "Авторское право и его защита" познакомились с основными понятиями и параметрами эстонского закона об авторском праве, научились использовать лицензии на открытый контент и как защищать персональные данные.
7 сентября в Йыхви магистр экономики, налоговый консультант и финансовый аналитик, предприниматель Наталья Ройко познакомила начинающих руководителей с нюансами финансовой деятельности НКО, подробно разъяснив, как организовать финансовую деятельность, какие налоги платить, как вести дневники поездок, платить компенсации, оплачивать командировки и учитывать расходы по мероприятиям и проектам.
На этом большой проект, направленный на повышение компетенции руководителей русскоязычных НКО, завершился. Участники получили не только новые знания, вдохновение, но и могли найти партнеров и единомышленников. В текущем году подобных обучений больше не будет, но в следующем - возможно, организаторы стараются найти источники финансирования.
Подробнее о деятельности Британского совета в Эстонии читайте на веб-сайте: www.britishcouncil.ee