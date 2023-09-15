Ида-Вируский центр предпринимательства помог повысить конкурентоспособность некоммерческих предприятий

Состоялось 14 обучений и семинаров, в которых приняли участие 543 представителя некоммерческих организаций из Ида-Вирумаа, Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа и Тартумаа.

Идея и основная цель прошедших обучений - повысить конкурентоспособность русскоязычных НКО, чтобы они могли активнее действовать, рекламировать себя, писать проекты, общаться с партнерами, а также наладить сотрудничество между собой.

- Не секрет, что большинство курсов и семинаров проходит на эстонском языке, что ограничивает доступ русскоязычных НКО, не владеющих государственным языком на достаточном уровне, - объясняет консультант центра предпринимательства Надежда Морозова. - Темы были выбраны на основании опроса, проведенного в 2022 году, а также основываясь на наиболее частых вопросах, с которыми обращаются к консультантам.

Благодаря поддержке Британского совета, онлайн-семинары и обучения были бесплатными, офлайн - за небольшую плату, для частичного покрытия расходов на питание и кофе-паузы.

Весной и в начале лета прошли десять бесплатных тематических семинаров по маркетингу, которые провели специалисты школы полезного маркетинга "Paprika". Их участники узнали, как создать сайт бесплатными средствами, научились разным способам передачи информации целевой аудитории, создавать домашние страницы в Фейсбуке, проводить более эффективную рекламу на различных каналах социальных сетей, созданию и планированию публикаций и мероприятий, анализу результативности и другим не менее важным и полезным навыкам. Один из семинаров посвятили составлению годового хозяйственного отчета.