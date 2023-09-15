Департамент здоровья организует в Кохтла-Ярве бесплатный инфодень о косметических и персональных услугах

Цель инфодня - повысить осведомленность об опасностях, связанных с деятельностью в этой сфере, ознакомить с действующими нормами и требованиями охраны здоровья, привлечь внимание к наиболее распространенным недостаткам, выявленным при проведении надзора. В связи с постоянным развитием индустрии красоты в рамках информационного дня речь также пойдет о медицинском оборудовании, химических веществах, используемых при оказании услуг, косметической продукции и "пограничных" косметических услугах.