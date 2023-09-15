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Департамент здоровья организует в Кохтла-Ярве бесплатный инфодень о косметических и персональных услугах

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Салон красоты.
Салон красоты. Фото: Reklaam

Департамент здоровья организует в Кохтла-Ярве бесплатный информационный день о косметических и персональных услугах, на который приглашаются как уже опытные, так и начинающие работники индустрии красоты.

Цель инфодня - повысить осведомленность об опасностях, связанных с деятельностью в этой сфере, ознакомить с действующими нормами и требованиями охраны здоровья, привлечь внимание к наиболее распространенным недостаткам, выявленным при проведении надзора. В связи с постоянным развитием индустрии красоты в рамках информационного дня речь также пойдет о медицинском оборудовании, химических веществах, используемых при оказании услуг, косметической продукции и "пограничных" косметических услугах.

На информационном дне будут рассмотрены следующие темы:

  • Требования охраны здоровья при оказании косметических и персональных услуг, на которые следует обратить внимание при открытии салона;
  • Гигиена: очистка окружающей среды и инструментов, дезинфекция;
  • Требования в сфере косметической продукции;
  • Методы и средства стерилизации;
  • "Пограничные" косметические и персональные услуги, кто имеет право их оказывать;
  • Медицинское оборудование в сфере косметических и персональных услуг.

Информационный день состоится 26.09.2023 г., начало в 11.00, в большом зале городской управы Кохтла-Ярве (Кескаллеэ, 19).

Ориентировочная продолжительность мероприятия - 3,5-4 часа. Информационный день проводится на русском языке.

Регистрируйтесь на бесплатный информационный день, перейдя по этой ссылке 

Фото: Reklaam
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