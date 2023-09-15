Департамент здоровья организует в Кохтла-Ярве бесплатный информационный день о косметических и персональных услугах, на который приглашаются как уже опытные, так и начинающие работники индустрии красоты.
Департамент здоровья организует в Кохтла-Ярве бесплатный инфодень о косметических и персональных услугах
Цель инфодня - повысить осведомленность об опасностях, связанных с деятельностью в этой сфере, ознакомить с действующими нормами и требованиями охраны здоровья, привлечь внимание к наиболее распространенным недостаткам, выявленным при проведении надзора. В связи с постоянным развитием индустрии красоты в рамках информационного дня речь также пойдет о медицинском оборудовании, химических веществах, используемых при оказании услуг, косметической продукции и "пограничных" косметических услугах.
На информационном дне будут рассмотрены следующие темы:
- Требования охраны здоровья при оказании косметических и персональных услуг, на которые следует обратить внимание при открытии салона;
- Гигиена: очистка окружающей среды и инструментов, дезинфекция;
- Требования в сфере косметической продукции;
- Методы и средства стерилизации;
- "Пограничные" косметические и персональные услуги, кто имеет право их оказывать;
- Медицинское оборудование в сфере косметических и персональных услуг.
Информационный день состоится 26.09.2023 г., начало в 11.00, в большом зале городской управы Кохтла-Ярве (Кескаллеэ, 19).
Ориентировочная продолжительность мероприятия - 3,5-4 часа. Информационный день проводится на русском языке.
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