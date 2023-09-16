ФОТО И ВИДЕО ⟩ Мэр Нарвы Катри Райк отправлена в отставку, горожане активно выразили ей поддержку

По словам председателя инициировавшей вотум фракции "Narva" Алексея Евграфова, причиной для этого стала невозможность наладить нормальное сотрудничество между мэрией и городским собранием, а также проявленная мэром некомпетентность в ряде вопросов.

"К сожалению, Катри Райк так и не удалось наладить эффективное взаимодействие между законодательной и исполнительной городской властью. Документы из мэрии зачастую поступают на рассмотрение городского собрания с большим опозданием. Неоднократно были случаи, когда комиссии горсобрания были вынуждены возвращать проекты на доработку, или управа сама отзывала их, тем самым признавая неудовлетворительность своей работы. В итоге мы пришли к тому, что в работе городской системы царит полнейший хаос", - сказал Евграфов.

По словам председателя фракции "Narva", управленческие ошибки мэрии и неспособность выстроить адекватную коммуникацию с жителями стали причиной напряженности в городе.

- Горожане не понимают решений мэра. Например, при утверждении программы реорганизации городской образовательной сети было проигнорировано мнение работников школ и детских садов, попечительских советов, родителей и учеников, - отметил Евграфов.

Горсобрание утвердило исполняющим обязанности мэра члена Нарвской горуправы, директора финансового департамента Елену Голубеву.

В субботу утром пара сотен жителей Нарвы пришли к ратуше, чтобы выразить протест против намерения 18 членов Нарвского городского собрания снять Катри Райк с поста мэра. Люди держали красные розы и плакаты в ее поддержку, прозвучало также обращение горожан.

Катри Райк, участвовавшая в заседании городского собрания и обратившаяся к горожанам, рассказала, что тронута и благодарна за поддержку, с трудом сдерживая слезы. "Мы сделаем Нарву лучше. Все мы! Это наш шанс. Я обещаю, что останусь в Нарве, я останусь работать в Нарве. И я обещаю, что вернусь", - сказала Райк демонстрантам, отметив, что у нее еще будет возможность вернуться в качестве мэра на должность.

Директор Кохтла-Ярвеской гимназии и член горсобрания Кохтла-Ярве Хендрик Агур совершил в субботу утром протестный полет на небольшом самолете над Ратушной площадью Нарвы. В прямом эфире из кабины самолета Агур заявил, что отстранение Райк от должности мэра является несправедливым и антиэстонским действием, которое нельзя принять.