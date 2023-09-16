Сб, 16.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

ФОТО И ВИДЕО ⟩ Мэр Нарвы Катри Райк отправлена в отставку, горожане активно выразили ей поддержку

Временный мэр - Елена Голубева
Илья Смирнов Эрик Гамзеев
,
Facebook
Comments

Вотум недоверия мэру Нарвы Катри Райк на прошедшем в субботу внеочередном заседании Нарвского горсобрания поддержали 19 депутатов из 27 присутствовавших. Четверо депутатов отсутствовали на заседании.

По словам председателя инициировавшей вотум фракции "Narva" Алексея Евграфова, причиной для этого стала невозможность наладить нормальное сотрудничество между мэрией и городским собранием, а также проявленная мэром некомпетентность в ряде вопросов.

"К сожалению, Катри Райк так и не удалось наладить эффективное взаимодействие между законодательной и исполнительной городской властью. Документы из мэрии зачастую поступают на рассмотрение городского собрания с большим опозданием. Неоднократно были случаи, когда комиссии горсобрания были вынуждены возвращать проекты на доработку, или управа сама отзывала их, тем самым признавая неудовлетворительность своей работы. В итоге мы пришли к тому, что в работе городской системы царит полнейший хаос", - сказал Евграфов.

По словам председателя фракции "Narva", управленческие ошибки мэрии и неспособность выстроить адекватную коммуникацию с жителями стали причиной напряженности в городе.

- Горожане не понимают решений мэра. Например, при утверждении программы реорганизации городской образовательной сети было проигнорировано мнение работников школ и детских садов, попечительских советов, родителей и учеников, - отметил Евграфов.

Горсобрание утвердило исполняющим обязанности мэра члена Нарвской горуправы, директора финансового департамента Елену Голубеву.

В субботу утром пара сотен жителей Нарвы пришли к ратуше, чтобы выразить протест против намерения 18 членов Нарвского городского собрания снять Катри Райк с поста мэра. Люди держали красные розы и плакаты в ее поддержку, прозвучало также обращение горожан.

Катри Райк, участвовавшая в заседании городского собрания и обратившаяся к горожанам, рассказала, что тронута и благодарна за поддержку, с трудом сдерживая слезы. "Мы сделаем Нарву лучше. Все мы! Это наш шанс. Я обещаю, что останусь в Нарве, я останусь работать в Нарве. И я обещаю, что вернусь", - сказала Райк демонстрантам, отметив, что у нее еще будет возможность вернуться в качестве мэра на должность.

Директор Кохтла-Ярвеской гимназии и член горсобрания Кохтла-Ярве Хендрик Агур совершил в субботу утром протестный полет на небольшом самолете над Ратушной площадью Нарвы. В прямом эфире из кабины самолета Агур заявил, что отстранение Райк от должности мэра является несправедливым и антиэстонским действием, которое нельзя принять.

Смотрите также видеорепортаж "Северного побережья" с Ратушной площади Нарвы:

Facebook
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх