Во Всемирном дне чистоты в Эстонии участвуют сотни школ и детсадов

- Мы от всей души благодарны педагогам и всем людям, которые работают с молодежью и каждый год вовлекают детей и молодежь в участие в уборках. Приятно видеть, что образовательные учреждения поняли, какие возможности предлагает Всемирный день уборки для личного самостоятельного вклада в благополучие окружающей среды, а также более глубокого анализа существующих экологических проблем, - прокомментировала Элике Савиорг, руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии и генеральный директор "Puhta Ilma koda".

Помимо ежегодного образующегося мелкого мусора вроде окурков и пластика, в этом году в центре внимания Всемирного дня чистоты в Эстонии находятся также Балтийское море и кладбища. Если в прошлом году открытых общественных уборок было немного, то в этом году по всей Эстонии состоится по меньшей мере 55 толоки, на которые приглашаются все желающие.

- В этом году Всемирный день чистоты впервые проходит на кладбищах, и мы искренне рады, что к нашей инициативе присоединились 17 кладбищ по всей Эстонии! До сих пор кладбища оставались наедине со своими проблемами одноразовых пластиковых отходов, поэтому мы несказанно счастливы, что можем подставить им свое плечо, - отметила Эгер Карузе, руководитель по маркетингу и коммуникациям Всемирного дня чистоты в Эстонии.