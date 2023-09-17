Жители Эстонии пользуются интернетом все чаще

Интернет-соединение имеется, согласно последним собранным данным, в 93,2% домов Эстонии. Аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк говорит, что интернет и доступные в интернете услуги по понятным причинам играют все большую роль в жизни людей.

- По возрастным группам самыми активными пользователями интернета являются молодые люди, среди которых соответствующая доля близка к 100 процентам. Чаще всего интернетом пользуются лица в возрасте 16–24 лет, из них целых 96 процентов - несколько раз в день, - рассказала Саагпакк.

Фото: Statistikaamet

Чем старше пользователь интернета, тем реже он им пользуется. "Среди 65-74-летних несколько раз в день интернетом пользуется 58 процентов респондентов. В то же время есть и те, которые пользуются интернетом ежемесячно, но не еженедельно. Например, в 2023 году среди лиц в возрасте 65-74 лет их доля составляет 4 процента", - отметила аналитик Саагпакк.

Интернет-покупки

Среди лиц в возрасте 16-74 лет покупки в интернете совершали представители 615200 домохозяйств Эстонии. По сравнению с предыдущим годом, это число увеличилось почти на 45 тысяч.

Интернет-покупки больше всего совершают женщины (66%), среди мужчин доля интернет-покупателей остается на уровне 58%.