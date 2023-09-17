Жители Эстонии пользуются интернетом все чаще

Интернет-соединение имеется, по данным Департамента статистики, в подавляющем большинстве домов Эстонии. По сравнению с прошлым годом, когда насчитывалось 533300 домохозяйств с интернетом, их число увеличилось на 13 тысяч. Кроме того, увеличилось и количество покупателей в интернете.
Интернет-соединение имеется, согласно последним собранным данным, в 93,2% домов Эстонии. Аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк говорит, что интернет и доступные в интернете услуги по понятным причинам играют все большую роль в жизни людей.
- По возрастным группам самыми активными пользователями интернета являются молодые люди, среди которых соответствующая доля близка к 100 процентам. Чаще всего интернетом пользуются лица в возрасте 16–24 лет, из них целых 96 процентов - несколько раз в день, - рассказала Саагпакк.
Чем старше пользователь интернета, тем реже он им пользуется. "Среди 65-74-летних несколько раз в день интернетом пользуется 58 процентов респондентов. В то же время есть и те, которые пользуются интернетом ежемесячно, но не еженедельно. Например, в 2023 году среди лиц в возрасте 65-74 лет их доля составляет 4 процента", - отметила аналитик Саагпакк.
Интернет-покупки
Среди лиц в возрасте 16-74 лет покупки в интернете совершали представители 615200 домохозяйств Эстонии. По сравнению с предыдущим годом, это число увеличилось почти на 45 тысяч.
Интернет-покупки больше всего совершают женщины (66%), среди мужчин доля интернет-покупателей остается на уровне 58%.
Чаще всего покупают в интернет-среде одежду, обувь и спортивные товары (315800 покупателей). Кроме того, часто покупают фильмы и музыку (241500 покупателей), а также книги (176000 покупателей). Помимо прочего, жители Эстонии пользуются интернетом для покупки туристических услуг и услуг размещения (67% интернет-покупателей) и заключения страховых полисов (52%). Билеты на концерт, в кинотеатр или театр во втором квартале 2023 года покупали 55% интернет-покупателей.
Из услуг больше всего используются интернет-банк (91,1%) и электронная почта (90,6%). Интернет популярен также для чтения газет или журналов (84,9%) и поиска информации (84,6%).
- Как правило, жители Эстонии предпочитают покупать товары и услуги у местных продавцов (89%), однако 43% приобретают товары и у других продавцов Европейского союза, - добавила аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк.
Улучшаются навыки пользования компьютером
Вместе с ростом числа интернет-пользователей улучшились и навыки владения компьютером. Об этом свидетельствует уже тот факт, что количество людей, ограничивающих использование файлов cookie, за 2021 год выросло. Саагпакк объяснила, что в 2023 году уже 381000 людей сознательно изменили настройки своих интернет-браузеров, чтобы ограничить возможности веб-сайтов собирать касающуюся их информацию.
- Компьютером прежде всего пользуются в целях переноса файлов, например файлов из цифровой камеры или смартфона, или скачивания файлов из облачного хранилища на компьютер (64%). Кроме того, жители Эстонии устанавливают на компьютер программное обеспечение или приложения (60%) и используют текстовые редакторы (61%). В любом случае, навыки улучшились в каждой возрастной группе, - отметила Саагпакк.
- Использование инфотехнологий жителями в возрасте 16-74 лет, домохозяйствами и предприятиями исследуют статистические организации во всех государствах Европейского союза на основе согласованной между ними методики.
- Эстонский департамент статистики проводит исследование по использованию инфотехнологий домохозяйствами и жителями в возрасте 16-74 лет каждый год во втором квартале.