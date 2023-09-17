Посетительские центры Центра управления государственными лесами приглашают всех желающих познать грибную мудрость: в сентябре и октябре по всей Эстонии пройдут грибные выставки и совместные грибные походы, где на помощь в определении лесных даров придут микологи. В Ида-Вирумаа такой день грибов пройдет 24 сентября.
Организованный RMK грибной поход стартует скоро в Нарве
"Жители Эстонии любят ходить в лес за грибами, и о том, что в этом году грибной сезон удался, свидетельствует растущее число постов в социальных сетях, где люди делятся фотографиями своего обильного урожая грибов", - рассказала Лийна Каррофельдт, специалист по природоведческому образованию отдела рекреации в Центре управления государственными лесами (RMK). "Вопросов о том, что это за грибы и пригодны ли они к употреблению в пищу, довольно много. Так что людей, интересующихся сбором грибов, определенно больше, чем тех, кто в них разбирается".
По мнению Каррофельдт, при определении грибов важно помнить, что зачастую недостаточно судить о грибах по внешнему виду их шляпки или ножки: "Необходимо оценивать гриб в целом, смотреть на шляпку, прицветники и ножку, а некоторые признаки могут скрываться внутри мха".
Это, по ее словам, еще одна причина не доверять до конца технологиям распознавания изображений, таким как набирающее популярность приложение "Google Lens".
- Часто люди фотографируют только шляпку гриба, при этом упуская признаки, важные с точки зрения определения вида. Кроме того, в нашей природе существует несколько очень похожих видов грибов, один из которых ядовит, а другой съедобен. Поэтому крайне важно определить вид правильно, тем более, что и в наших лесах произрастают смертельно ядовитые грибы, - отметила Каррофельдт.
По словам специалиста по природоведческому образованию RMK, важно повышать осведомленность людей о грибах, чтобы они не собирали все грибы подряд. "Ведь если впоследствии окажется, что грибы все же несъедобны, то лесной урожай следует просто выбросить", - напомнила Каррофельдт.
Именно для того, чтобы научить людей лучше определять виды грибов и поделиться грибной мудростью, RMK организует ряд общедоступных мероприятий по всей Эстонии, проводимых уже с прошлой недели. До Ида-Вирумаа такие мероприятия дойдут в следующее воскресенье. А именно:
24 сентября пройдет день грибов в Алутагузеском посетительском центре. Планируются походы в грибной лес, мастерские по определению и приготовлению грибов, открытие грибной выставки.
В тот же день, 24 сентября, в леса Ида-Вирумаа отправится грибной поход под руководством натуралиста Анатолия Тарасова, повествующего на русском языке. Желающие принять участие должны собраться в Нарве на уличной стоянке центра "Astri" в 10.00.
Все программы, проходящие в посетительских центрах бесплатны, но на грибные походы и различные мастерские требуется предварительная регистрация. Информацию о мероприятиях, расписание и формы регистрации можно найти на сайте RMK в календаре мероприятий.
По заверению Лийны Каррофельдт, специалиста по природоведческому образованию RMK, опыт прошлых лет показывает, что грибные мероприятия вызывают большой интерес у людей.
- Особой популярностью пользуются грибные походы под руководством микологов. Поэтому мы просим людей регистрироваться заранее, чтобы знать, на какую группу грибников нам стоит рассчитывать. Чтобы получить наилучшие впечатления, мы рекомендуем внимательно слушать руководителя похода, оставаться в его поле зрения и не отставать. Рекомендуем надеть яркую одежду или даже просто головной убор, чтобы быть более заметным для других. Возьмите с собой мобильный телефон с полностью заряженным аккумулятором, - напомнила Каррофельдт и о мерах безопасности, важных при посещении леса.