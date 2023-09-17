Организованный RMK грибной поход стартует скоро в Нарве

"Жители Эстонии любят ходить в лес за грибами, и о том, что в этом году грибной сезон удался, свидетельствует растущее число постов в социальных сетях, где люди делятся фотографиями своего обильного урожая грибов", - рассказала Лийна Каррофельдт, специалист по природоведческому образованию отдела рекреации в Центре управления государственными лесами (RMK). "Вопросов о том, что это за грибы и пригодны ли они к употреблению в пищу, довольно много. Так что людей, интересующихся сбором грибов, определенно больше, чем тех, кто в них разбирается".

По мнению Каррофельдт, при определении грибов важно помнить, что зачастую недостаточно судить о грибах по внешнему виду их шляпки или ножки: "Необходимо оценивать гриб в целом, смотреть на шляпку, прицветники и ножку, а некоторые признаки могут скрываться внутри мха".

Это, по ее словам, еще одна причина не доверять до конца технологиям распознавания изображений, таким как набирающее популярность приложение "Google Lens".

- Часто люди фотографируют только шляпку гриба, при этом упуская признаки, важные с точки зрения определения вида. Кроме того, в нашей природе существует несколько очень похожих видов грибов, один из которых ядовит, а другой съедобен. Поэтому крайне важно определить вид правильно, тем более, что и в наших лесах произрастают смертельно ядовитые грибы, - отметила Каррофельдт.