Касса здоровья напоминает: больничные листы компенсируются с четвертого дня

Компенсация по больничному листу выплачивается лицу, имеющему медицинскую страховку, временно отсутствующему на работе по причине болезни на основании листа нетрудоспособности по болезни.

- Напоминаем всем, что согласно решению правительства с 1 июля 2023 года первые три дня первичного больничного листа снова оплачивает сам работник. Работодатель выплачивает компенсацию с четвертого по восьмой день больничного листа, а с девятого дня компенсацию выплачивает Касса здоровья, - объяснила руководитель услуги компенсаций по нетрудоспособности Кассы здоровья Леа Калда.

Калда подчеркивает, что не изменится порядок выплаты компенсаций за листы нетрудоспособности по уходу за другим лицом. Компенсации за листы нетрудоспособности по уходу выплачиваются с первого дня действия листа по уходу всем застрахованным лицам, осуществляющим уход за больным ребенком или членом семьи.