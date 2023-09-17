Касса здоровья напоминает: больничные листы компенсируются с четвертого дня

С июля 2023 года была восстановлена система компенсации листов нетрудоспособности по болезни (больничных листов), которая действовала до эпидемии коронавируса. Это означает, что компенсации по больничному листу теперь снова выплачиваются работнику с четвертого, а не со второго дня действия больничного листа.
Компенсация по больничному листу выплачивается лицу, имеющему медицинскую страховку, временно отсутствующему на работе по причине болезни на основании листа нетрудоспособности по болезни.
- Напоминаем всем, что согласно решению правительства с 1 июля 2023 года первые три дня первичного больничного листа снова оплачивает сам работник. Работодатель выплачивает компенсацию с четвертого по восьмой день больничного листа, а с девятого дня компенсацию выплачивает Касса здоровья, - объяснила руководитель услуги компенсаций по нетрудоспособности Кассы здоровья Леа Калда.
Калда подчеркивает, что не изменится порядок выплаты компенсаций за листы нетрудоспособности по уходу за другим лицом. Компенсации за листы нетрудоспособности по уходу выплачиваются с первого дня действия листа по уходу всем застрахованным лицам, осуществляющим уход за больным ребенком или членом семьи.
Чтобы компенсация за листы по нетрудоспособности была выплачена корректно, в базе данных Кассы здоровья должны быть правильные данные текущего банковского счета работника. Свои личные данные можно проконтролировать и самостоятельно исправить в разделе "Здоровье и рецепты" Государственного портала eesti.ee. Другой вариант - в Кассу здоровья можно отправить электронное письмо с дигитально подписанным заявлением об изменении данных своего банковского счета по адресу: info@tervisekassa.ee. Или подписанное на бумажном бланке заявление можно прислать в Кассу здоровья по адресу: Ластекоду 48, Таллинн 10113.