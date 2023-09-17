Еще два предприятия в Ида-Вирумаа получили деньги из Фонда справедливого перехода

Стали известны названия еще двух предприятий, которые инвестируют в развитие своего бизнеса при поддержке Фонда справедливого перехода.
Производящее тяжелую технику предприятие "Agricom Tehnika" инвестирует около 2-х миллионов в создание в Ида-Вирумаа пункта приема и центра переработки древесных отходов и сельскохозяйственной биомассы.
Предприятие "Aquaphor" инвестирует 11 миллионов в запуск производства водоочистного оборудования, которое будет функционировать в рамках концепции умного дома.
Государство софинансирует первый проект из средств Фонда справедливого перехода на сумму 900 тысяч евро, а второй - на 3,2 миллиона евро.
- Фонд справедливого перехода поддерживает регионы, на которых сильнее всего скажется переход к климатически нейтральной экономике. Региональные планы действий, разработанные совместно с местными партнерами, определяют проблемы, потребности и цели развития каждого региона к 2030 году.
- Эстония получит от ЕС в общей сложности 354 миллиона евро для того, чтобы поддержать в Ида-Вирумаа отказ от использования сланца для производства энергии. На долю сланцевых предприятий в Ида-Вирумаа приходится более половины всех выбросов парниковых газов в Эстонии.
- Инвестиции, финансируемые Фондом справедливого перехода, помогут Эстонии осуществить переход к климатически нейтральной экономике и смягчить экологические, социальные и экономические последствия этого перехода.
Биотопливо из отходов
ТОО "Agricom Tehnika" начинало свою деятельность с осуществления вспомогательных работ с использованием тяжелой техники, включая измельчение древесины. Планомерное развитие позволило предприятию оказывать комплексную услугу рубки и продажи щепы.
- На сегодняшний день мы способны покрыть полный цикл производства щепы, начиная с вырезки и рубки кустарника и заканчивая логистикой и складским хозяйством, - рассказал директор "Agricom Tehnika" Мадис Олт.
В последние годы предприятие начало разработку обогащения древесных отходов и сельскохозяйственной биомассы. По словам Олта, они испытывали пригодность различного сырья для производства биотоплива.
- Мы использовали отходы древесины, образующиеся при строительстве, пни, возникающие при рубке леса, испорченные тюки сена и силоса, отходы с кукурузного склада и тому подобное. Все это - ценные материалы, которые обычно складируются в качестве отходов, однако нам удается производить из них биотопливо, - объяснил директор предприятия.
В рамках проекта, софинансируемого Фондом справедливого перехода, это предприятие планирует расширить свой спектр услуг и начать производить новый продукт - биотопливо из древесных отходов и сельскохозяйственной биомассы. Для этого в Ида-Вирумаа будет создан пункт приема и центр переработки древесных отходов и сельскохозяйственной биомассы, где из них будет изготавливаться топливная щепа для котельных. Будет создано пять новых рабочих мест с заработной платой, превышающей среднюю по отрасли, а также будут обеспечены мощности для развития продукции и наращивания объемов производства. Общий бюджет проекта составляет 1993650 евро, в том числе субсидия - 907118 евро.
"Aquaphor" обещает новинки в ассортименте
Основной вид деятельности ТОО "Aquaphor International" - разработка и производство водоочистных систем для домохозяйств, и на текущий момент это предприятие является одним из технологических лидеров в этой области. Объем продаж продукции, произведенной в Эстонии, в 2022 году составил 64,2 миллиона евро, а основными рынками являются Европа и Израиль.
При поддержке Фонда справедливого перехода "Aquaphor" планирует реализовать проект, цель которого - запустить производство новых изделий.
- Наш план - разработать и начать выпускать более продвинутые водоочистные приборы, способные к дифференцированной обработке воды и функционирующие в рамках интегрированной концепции "умного дома" и интернета вещей, - сообщил представитель "Aquaphor" Михаил Фомичeв.
В течение одного года после завершения проекта в "Aquaphor" будет создано 33 новых рабочих места с повышенной дополнительной ценностью и заработной платой, на 20 процентов превышающей среднюю по отрасли.
Соответствующий условиям выделения субсидии бюджет проекта составляет 11626199 евро, субсидия составит 3229530 евро, а доля самофинансирования - 8396669 евро.
Есть еще деньги на субсидии
По словам министра экономики и инфотехнологий Тийта Рийсало, все инвестиции в преобразование экономики Ида-Вирумаа крайне приветствуются.
- "Aquaphor" представляет собой крупный международный концерн, который уже сейчас предлагает множество рабочих мест в Ида-Вирумаа, а "Agricom Tehnika" - это предприятие поменьше, основанное на местном капитале. Так что субсидии в Ида-Вирумаа выделяются и крупным, и малым предприятиям, - заявил министр, добавив, что счастливых обладателей субсидии ждет еще свыше ста миллионов евро и призвал все предприятия обращаться за более подробной информацией в объединенное учреждение EAS и KredEx.
Из бюджета Фонда справедливого перехода получили финансирование на сегодняшний день четыре проекта. Их общая стоимость составляет около 120 миллионов евро, из которых поддержка ЕС составляет приблизительно 25,5 миллионов евро.
- "Neo Performance Materials" - крупный завод по производству магнитов, более 350 новых рабочих мест, общий объем проекта около 100 миллионов евро, из которых поддержка ЕС составляет 18,75 миллионов;
- ТОО "FREEN" - производство ветряных турбин, 13 новых рабочих мест, общий объем проекта 5,9 миллиона евро, из которых финансирование ЕС составляет 2,6 миллиона;
- ТОО "Agricom Tehnika" - производство биотоплива, 5 новых рабочих мест, общий объем проекта около 2 миллионов евро, из которых поддержка ЕС составляет около 0,9 миллиона;
- ТОО "Aquaphor International" - крупная компания, производство водоочистного оборудования, 33 новых рабочих места, общий объем проекта около 11 миллионов евро, из них поддержка ЕС составляет 3,2 миллиона.