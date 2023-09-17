Еще два предприятия в Ида-Вирумаа получили деньги из Фонда справедливого перехода

В последние годы предприятие начало разработку обогащения древесных отходов и сельскохозяйственной биомассы. По словам Олта, они испытывали пригодность различного сырья для производства биотоплива.

- Мы использовали отходы древесины, образующиеся при строительстве, пни, возникающие при рубке леса, испорченные тюки сена и силоса, отходы с кукурузного склада и тому подобное. Все это - ценные материалы, которые обычно складируются в качестве отходов, однако нам удается производить из них биотопливо, - объяснил директор предприятия.

В рамках проекта, софинансируемого Фондом справедливого перехода, это предприятие планирует расширить свой спектр услуг и начать производить новый продукт - биотопливо из древесных отходов и сельскохозяйственной биомассы. Для этого в Ида-Вирумаа будет создан пункт приема и центр переработки древесных отходов и сельскохозяйственной биомассы, где из них будет изготавливаться топливная щепа для котельных. Будет создано пять новых рабочих мест с заработной платой, превышающей среднюю по отрасли, а также будут обеспечены мощности для развития продукции и наращивания объемов производства. Общий бюджет проекта составляет 1993650 евро, в том числе субсидия - 907118 евро.

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