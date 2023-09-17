Во Всемирном дне чистоты в Эстонии участвовало почти 55 тысяч человек

- Пляжи в Эстонии на удивление грязные, если принимать во внимание тот факт, что в этих местах мы уже проводили уборки ранее, - комментирует Элике Савиорг, руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии.

- В этом году в уборке вновь приняло участие рекордное количество человек, и это невероятно здорово! В мероприятии участвуют в составе общин и организаций, и, конечно, учителя приходят на уборку вместе с молодежью, - добавляет Эгер Карузе, руководитель по маркетингу и коммуникациям Всемирного дня чистоты на протяжении всех лет его существования.

В уборке приняли участие люди разных возрастов, национальностей и мировоззрений. Люди очищали природу от мусора как в составе больших групп и коллективов, так и в семейном кругу порой поражаясь разнообразию собранных отходов. Так, волонтер Рихо, участвующий в уборке возле Горхолла в Таллинне, в течение первого часа работы нашел множество окурков, стекла, использованных предметов гигиены, а также кровать, толстовки и многое другое.

Ежегодно Всемирный день чистоты в Эстонии сосредотачивается на мелком и пластиковом мусоре. В этом году в центре внимания также находился кладбищенский мусор, в случае с которым основной проблемой являются одноразовые пластиковые кладбищенские свечи и искусственные цветы, а также тот факт, что мусор на кладбищах не сортируется.

- В Пыхья-Таллинн уборка объединила по меньшей мере 1200 человек! Людей было действительно много, настроение у всех хорошее, хотя мусора по-прежнему много. Приятно отметить, что многие пришли с детьми, а в каких-то учреждениях сегодня проводят семейные дни, - комментирует Ааре Колл, главный специалист департамента городской экономики в Пыхья-Таллинн, который координирует различные акции по уборке уже десять лет.

Балтийскому морю в этом году также уделяется более пристальное внимание: уборка прошла на пляжах, в самом море, реках и озерах. Участвовали как дайверы, так и, например, люди, которые на лодках собирали мусор, течением вынесенный на небольшие острова реки Пирита.