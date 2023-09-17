Прокурор, ведущий дело против Осипенко, переезжает на работу в Таллинн

С таким предложением к министру юстиции Калле Лаанету обратился генеральный прокурор Эстонии Андрес Пармас. Как следует из подписанного им приказа, Алан Рюйтель назначен на должность госпрокурора на период с 1 октября и до возвращения на ранее занимавшую эту же позицию Лауру Вайк, которая сейчас работает советником в Министерстве юстиции.

Как отмечает Rus.ERR, Алан Рюйтель в настоящее время отвечает за расследование уголовного дела против предпринимателя Николая Осипенко, которого подозревают в коррупции, а также связанных с ним группой лиц.

"Назначение Алана Рюйтеля на должность государственного прокурора не повлияет на ход расследования уголовного дела Николая Осипенко", - заверила пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Кристина Кийвари.