В конкурсе морских спасателей победила команда из Муствеэ

Командам предстояло решить 15 различных практических пунктов, которые включали как теоретические, так и практические задания. Точки строились как в порту Вийнисту, на море, так и на острове Мон. Например, командам пришлось спасать упавших в воду людей, оказывать первую помощь и преодолевать полосу препятствий. Членам команды также пришлось испытать себя в коммуникации и тушении пожаров.

По словам Кристо Коткаса, главного организатора конкурса, в этом году в нем приняли участие многие общественные объединения.

- Цель этого конкурса - получить новый опыт и в то же время напомнить об основных навыках, которые нужны спасателям в реальной жизни. Поэтому все баллы соревнований основаны на реальных ситуациях. Уровень морских спасателей с каждым годом становится все лучше, и мы можем быть уверены в спасателях, которые приезжают на помощь в море, - сказал Коткас.

На соревнованиях из числа всех участников также был выбран лучший руководитель команды, которым оказался Вячеслав Перцев с кордона Муствеэ. Поощрительный приз получили спасатели Хийумааского добровольного общества спасателей (ВСРУ), отличившиеся ловкостью и добротой. Транспортное управление также особо отметило спасателей Хийумааского ВГРУ, команда которых рассматривалась как обладающая большим потенциалом. Кроме того, Департамент транспорта наградил волонтеров Пярипеа в категории "Лучший водитель". Лучшим добровольным объединением стало добровольное спасательное объединение Watergratt Pirita.