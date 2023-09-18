Председателю Нарвского горсобрания вернут полный оклад

В следующий четверг, 21 сентября, Нарвское городское собрание на своем заседании утвердит размер зарплаты, выплачиваемой председателю представительного органа, пишет rus.err.
Как следует из проекта соответствующего распоряжения, занимающей этот пост Ирине Янович из правящей фракции Narva будут платить оклад, равный зарплате мэра Нарвы - 4000 евро в месяц.
В последние годы председатели горсобрания получали компенсацию в размере 2000 евро в месяц. Это было обусловлено тем, что помимо занятости в депутатском корпусе у каждого из них была другая, основная работа.
С 2018 по 2020 год Янович уже работала председателем Нарвского горсобрания. В то время она являлась директором Кренгольмской гимназии, получая на посту руководителя горсобрания 2000 евро в месяц.
В настоящее время у Ирины Янович нет другой работы и ей станут платить полный оклад. Впрочем, окончательное решение должно будет принять большинство депутатов. Также они намерены назначить жалованье зампреду горсобрания из фракции Narva Татьяне Стольфат. Ей собираются выплачивать компенсацию в размере 1500 евро в месяц. Основное место работы Стольфат - руководитель Нарвского центра социальной работы.
У новой правящей фракции 18 мест в горсобрании из 31.