Председателю Нарвского горсобрания вернут полный оклад

Как следует из проекта соответствующего распоряжения, занимающей этот пост Ирине Янович из правящей фракции Narva будут платить оклад, равный зарплате мэра Нарвы - 4000 евро в месяц.

В последние годы председатели горсобрания получали компенсацию в размере 2000 евро в месяц. Это было обусловлено тем, что помимо занятости в депутатском корпусе у каждого из них была другая, основная работа.

С 2018 по 2020 год Янович уже работала председателем Нарвского горсобрания. В то время она являлась директором Кренгольмской гимназии, получая на посту руководителя горсобрания 2000 евро в месяц.

В настоящее время у Ирины Янович нет другой работы и ей станут платить полный оклад. Впрочем, окончательное решение должно будет принять большинство депутатов. Также они намерены назначить жалованье зампреду горсобрания из фракции Narva Татьяне Стольфат. Ей собираются выплачивать компенсацию в размере 1500 евро в месяц. Основное место работы Стольфат - руководитель Нарвского центра социальной работы.