Эксперт: повышение НСО приведет к покупательскому буму уже в этом году

Повышение ставки налога с оборота до 22% в начале следующего года и подоходного налога до того же уровня в 2025 году приведет к покупательскому буму и росту цен уже к концу этого года, пишет rus.err.
С нового года ставка налога с оборота повысится с 20 до 22%, и под этим предлогом торговцы повысят цены на свои товары. Главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла рассказал ERR, что люди уже пребывают в ожидании роста цен, а это значит, что крупные покупки будут совершаться до конца года.
- Это создаст небольшой потребительский бум в конце года в преддверии повышения ставки налога с оборота. А когда наступает потребительский бум, продавцы, разумеется, смогут поднять цены, - сказал Уускюла, добавив, что чем больше будет потребительский бум в конце года, тем резче будет спад потребления в следующем году.
- В США ставка налога с оборота снижается на определенный период, чтобы заставить людей покупать больше для стимулирования экономики, а затем снова повышается, когда становится ясно, что в дополнительном стимулировании больше нет необходимости. Налог с оборота вызывает волны потребления. Если нет цели повлиять на поведение людей, то целесообразно повышать его небольшими шагами. Тогда людям не придется думать о том, как повышение ставки налога с оборота скажется на них, - пояснил экономист.
Доходы будут декларировать раньше
С начала 2025 года также вырастет ставка подоходного налога, следовательно, будет выгодно задекларировать все доходы за 2024 год по состоянию на конец года, то есть договориться с работодателем, чтобы премии или прибыль по итогам года были выплачены в декабре, отметил Уускюла.
- 20-процентный подоходный налог с тысячи евро означает 200 евро, а через несколько дней это будет уже 220 евро. В чистом выражении это уменьшает наш доход на 2,5%. Так что деньги, полученные в 2024 году, будут гораздо ценнее, чем в 2025 году, - констатировал экономист.
По оценке Уускюла, в конце 2024 года может активизироваться снятие пенсионных накоплений из второй ступени. Или наоборот, в конце года взносы будут меньше, потому что с нового года сумма возврата подоходного налога будет больше.