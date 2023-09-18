Эксперт: повышение НСО приведет к покупательскому буму уже в этом году

С нового года ставка налога с оборота повысится с 20 до 22%, и под этим предлогом торговцы повысят цены на свои товары. Главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла рассказал ERR, что люди уже пребывают в ожидании роста цен, а это значит, что крупные покупки будут совершаться до конца года.

- Это создаст небольшой потребительский бум в конце года в преддверии повышения ставки налога с оборота. А когда наступает потребительский бум, продавцы, разумеется, смогут поднять цены, - сказал Уускюла, добавив, что чем больше будет потребительский бум в конце года, тем резче будет спад потребления в следующем году.

- В США ставка налога с оборота снижается на определенный период, чтобы заставить людей покупать больше для стимулирования экономики, а затем снова повышается, когда становится ясно, что в дополнительном стимулировании больше нет необходимости. Налог с оборота вызывает волны потребления. Если нет цели повлиять на поведение людей, то целесообразно повышать его небольшими шагами. Тогда людям не придется думать о том, как повышение ставки налога с оборота скажется на них, - пояснил экономист.

Доходы будут декларировать раньше

С начала 2025 года также вырастет ставка подоходного налога, следовательно, будет выгодно задекларировать все доходы за 2024 год по состоянию на конец года, то есть договориться с работодателем, чтобы премии или прибыль по итогам года были выплачены в декабре, отметил Уускюла.

- 20-процентный подоходный налог с тысячи евро означает 200 евро, а через несколько дней это будет уже 220 евро. В чистом выражении это уменьшает наш доход на 2,5%. Так что деньги, полученные в 2024 году, будут гораздо ценнее, чем в 2025 году, - констатировал экономист.