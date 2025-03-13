Йыхвиские волостные власти и Департамент транспорта ломают голову над тем, как создать безопасный доступ к расположенному по другую сторону шоссе Таллинн-Нарва бизнес-парку, где в ближайшие годы будет сосредоточена значительная часть предприятий и рабочих мест в волости.
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Йыхви ищет безопасный доступ к бизнес-парку через шоссе
В бизнес-парке, который был построен десять лет назад с северной стороны шоссе, в настоящее время работают шесть предприятий. По словам Теэта Куусмика, руководителя Ида-Вируского инвестиционного агентства, управляющего бизнес-парком, работников там не так уж и много, но в ближайшие годы ситуация кардинально изменится. В бизнес-парке началось строительство нового бизнес-центра. Скоро стартует строительство киногородка, завода по производству протеина и еще нескольких новых предприятий.