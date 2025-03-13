Чт, 13.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

Йыхви ищет безопасный доступ к бизнес-парку через шоссе

Copy
В соответствии с планом, транспорт станет заезжать с шоссе Таллинн-Нарва в Йыхви и выезжать на шоссе из Йыхви через перекресток на улице Пыллу, рядом с которым построят новый участок дороги, ведущий на улицу Яама. С улицы Яама пересекать шоссе смогли бы только пешеходы и велосипедисты, а на уйкаласком перекрестке построили бы островок безопасности.
В соответствии с планом, транспорт станет заезжать с шоссе Таллинн-Нарва в Йыхви и выезжать на шоссе из Йыхви через перекресток на улице Пыллу, рядом с которым построят новый участок дороги, ведущий на улицу Яама. С улицы Яама пересекать шоссе смогли бы только пешеходы и велосипедисты, а на уйкаласком перекрестке построили бы островок безопасности. Фото: Kristel Soomets / Põhjarannik

Йыхвиские волостные власти и Департамент транспорта ломают голову над тем, как создать безопасный доступ к расположенному по другую сторону шоссе Таллинн-Нарва бизнес-парку, где в ближайшие годы будет сосредоточена значительная часть предприятий и рабочих мест в волости.

В бизнес-парке, который был построен десять лет назад с северной стороны шоссе, в настоящее время работают шесть предприятий. По словам Теэта Куусмика, руководителя Ида-Вируского инвестиционного агентства, управляющего бизнес-парком, работников там не так уж и много, но в ближайшие годы ситуация кардинально изменится. В бизнес-парке началось строительство нового бизнес-центра. Скоро стартует строительство киногородка, завода по производству протеина и еще нескольких новых предприятий.

Единственный путь добраться до бизнес-парка со стороны Йыхви предполагает проезд через так называемый уйкалаский перекресток на шоссе Таллинн-Нарва. По словам Куусмика, этот перекресток уже перегружен. "Однако количество людей и транспортных средств постоянно увеличивается. Пересечь перекресток на машине еще можно, но для людей, передвигающихся пешком или на велосипедах, это очень опасное испытание", - сказал Куусмик, отметив, что перекресток нужно перестроить и сделать более безопасным не позднее, чем в течение следующих двух-трех лет.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Экономика
Наверх