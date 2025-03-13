Йыхви ищет безопасный доступ к бизнес-парку через шоссе

В бизнес-парке, который был построен десять лет назад с северной стороны шоссе, в настоящее время работают шесть предприятий. По словам Теэта Куусмика, руководителя Ида-Вируского инвестиционного агентства, управляющего бизнес-парком, работников там не так уж и много, но в ближайшие годы ситуация кардинально изменится. В бизнес-парке началось строительство нового бизнес-центра. Скоро стартует строительство киногородка, завода по производству протеина и еще нескольких новых предприятий.

Единственный путь добраться до бизнес-парка со стороны Йыхви предполагает проезд через так называемый уйкалаский перекресток на шоссе Таллинн-Нарва. По словам Куусмика, этот перекресток уже перегружен. "Однако количество людей и транспортных средств постоянно увеличивается. Пересечь перекресток на машине еще можно, но для людей, передвигающихся пешком или на велосипедах, это очень опасное испытание", - сказал Куусмик, отметив, что перекресток нужно перестроить и сделать более безопасным не позднее, чем в течение следующих двух-трех лет.