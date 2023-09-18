Осенью и зимой цены на электричество будут вдвое ниже, чем в прошлом году

В августе средняя цена электричества на бирже Nord Pool составила 11,33 цента за киловатт-час, а за первые две недели сентября - 14,76 цента. В августе прошлого года электричество стоило 43,43 цента, а в сентябре - 27,43 цента за киловатт-час.

- Тем не менее, рост потребления в начале отопительного сезона и уменьшение выработки солнечной энергии осенью может привести к определенному росту цен по сравнению с низким уровнем лета и конца весны, - сказал Каспаров.

Он добавил, что рост цен сейчас вызван прежде всего различными авариями и ремонтными работами на генерирующих мощностях и межгосударственных соединениях.

Если производство возобновляемой энергии в регионе Балтийского моря не изменится и не будет существенных сбоев в межгосударственных соединениях, то резких скачков цен на электроэнергию не предвидится.

Однако следует учитывать, что в данном случае есть много переменных, а цены на электричество в Европе сильно зависят от цен на газ, которые, в свою очередь, зависят от погоды.