ОДИН ВОПРОС ⟩ Как привлечь молодежь возвращаться в Йыхви?

Комиссия Йыхвиского волостного собрания по делам молодежи начала дискуссию о том, как привлечь молодежь-уроженцев Йыхви, уехавших учиться в другие места, возвращаться в родные края. Обсуждается также составление возможного мотивационного пакета.
Председатель комиссии Йыхвиского волостного собрания по делам молодежи ИВО ОКАС:
- Мы только начали это обсуждение и сейчас фиксируем все основные проблемы, которые приводят к отъезду молодежи отсюда. Сейчас мы знаем, что люди уезжают получать высшее образование в другие места и там у них возникают уже своя жизнь, рабочее место, любовь и так далее, и обратно они уже, скорее, не возвращаются.
В действительности имидж Ида-Вирумаа за последние 10-15 лет значительно улучшился, как из здешняя жизненная среда. Мы видим, что сюда приезжает молодежь из других регионов. Может быть, свою роль в этом играет и то, что появились более хорошие рабочие места с приличной зарплатой.