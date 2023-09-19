ОДИН ВОПРОС ⟩ Как привлечь молодежь возвращаться в Йыхви?

- Мы только начали это обсуждение и сейчас фиксируем все основные проблемы, которые приводят к отъезду молодежи отсюда. Сейчас мы знаем, что люди уезжают получать высшее образование в другие места и там у них возникают уже своя жизнь, рабочее место, любовь и так далее, и обратно они уже, скорее, не возвращаются.