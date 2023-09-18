Инвестиции в оборону принесли в бюджет Эстонии рекордные 265 миллионов евро

- Целью Министерства обороны является направить средства оборонного бюджета на максимальное оснащение войсковых единиц, чтобы каждый евро возвращал наибольшую обороноспособность. По сравнению с 2021 годом рост инвестиций и расходов в 2022 году составил значительные 90 миллионов евро, и соответственно вклад в экономику Эстонии больше. Для Министерства обороны очень важно, чтобы мы, помимо оборонной промышленности, поддерживали и экономику Эстонии в целом, - сказала вице-канцлер по оборонному планированию Министерства обороны Тийна Уудеберг.

Эстонские предприятия играют в определенных областях ведущую роль. Например, администрированием недвижимости почти полностью занимались отечественные оференты. В 2022 году, например, были построены технический парк в Тапа, городок для ведения уличных боев в Рабасааре и казарма для военнослужащих в Йыхви.

- Расположенные по всей стране объекты недвижимости учреждений сферы управления Министерства обороны, предоставляют работу многим местным предприятиям и людям, - добавила Уудеберг.

У местных поставщиков было заказано 96,9% пищевого обслуживания и продуктов питания. Питание в столовых Сил обороны в основном осуществляется из поставляемого эстонскими предприятиями местного сырья.

- При развитии оборонной промышленности мы хотим уделить особое внимание созданию мощностей по производству боеприпасов и вооружения, и обсуждается создание в Эстонии оборонного индустриального парка и завода по производству боеприпасов. Однако мы заинтересованы в том, чтобы развивалась эстонская оборонная промышленность и предприятия Эстонии могли бы вносить больший вклад в национальную оборону, - сказала Уудеберг.

Общий оборонный бюджет составил в 2022 году 772 миллиона евро, из которых инвестиции в оборону и экономические затраты сферы управления Министерства обороны составили 498 миллионов евро.