Рене Кундла: Ийзакуская гимназия нуждается в четких сигналах

Кроме того, ийзакуская школа могла бы стать таким учебным заведением, выпускники которого, разъехавшись по всему миру, вынесли из стен школы ощущение, что в будущем захотят вернуться в свою родную волость и в родной уезд. Ийзакуская гимназия могла бы являться храмом образования с собственным ученическим домом, которому перекопавшие землю Алутагузеской волости изнутри и снаружи сланцевые предприятия оказывали реальную финансовую помощь в деле углубленного изучения реальных предметов, подкрепляемого такими учебными направлениями, как спорт, гособорона, изящное искусство или что-нибудь еще, чтобы в будущем получать необходимых для своих предприятий инженеров.

Для того чтобы гарантировать школе со стороны волостной власти возможность спокойного развития, я вношу предложение участвующим сторонам закопать топор войны и тем, кто считает важным наличие в Алутагузеской волости (гимназического) образовании, заключить договор доброй воли. Этим они подтвердили бы, что по крайней мере в течение следующих трех лет все, кто поступит в Ийзаку в 10-й класс, здесь же закончат гимназию. В течение этого периода школа в сотрудничестве с волостью должна достичь того, чтобы в каждом гимназическом классе имелось по крайней мере по 15-20 учеников.