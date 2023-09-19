Рене Кундла: Ийзакуская гимназия нуждается в четких сигналах

Длившийся годами процесс возможного закрытия гимназической части ийзакуской школы показал неспособность властей Алутагузеской волости принимать решения.
Планы закрытия в ийзакуской школе гимназической части по причине постоянного уменьшения числа гимназистов Алутагузеская волость получила в наследство от Ийзакуской волости. Непосредственно перед тем, как волостное собрание должно было принять решение, закрывать или нет гимназическую ступень с ее 23 учащимися, весной 2018 года в качестве пути решения проблемы было открыто баскетбольное направление.
Однако старт этого потенциального пути спасения оказался неудачным. Волостное собрание, не углубившись в суть дела, одобрило это слабо подготовленное предложение, трудно осуществимое с учетом эстонской политики финансирования спорта, - могу подтвердить это как бывший молодежный руководитель Эстонского союза баскетбола. Хотя на заседании волостного собрания старейшина волости не привел ни одного аргумента в пользу или против спасения гимназии с помощью баскетбола, это не помешало ему позднее открыто назвать решение волостного собрания противоречащим здравому смыслу.
В результате школа, к сожалению, так и не получила хорошего разгона, так как не возникло сотрудничество, которое реально помогло гимназии. Хотя какой-нибудь писатель наверняка мог бы написать о том периоде историю, конкурирующую по увлекательности с "Баскетбольным романом" Михкеля Тикса.
Закрытие гимназической части показалась логичным после того, как на выборах 2021 года победил и получил большинство в волостном собрании избирательный союз, руководитель которого - тогдашний и нынешний волостной старейшина Тауно Выхмар - единственный честно говорил на предвыборных дебатах, что считает разумным закрытие гимназической ступени ийзакуской школы. Однако конкретное решение, к сожалению, не принято до сих пор. Да, в 2022 году дошли до закрытия баскетбольного направления, однако дальнейшие шаги оказались беспомощными.
Поскольку у самих смелости принять решение не хватило, волостная власть решила схитрить. В школе продолжились разговоры о том, что волостное собрание так или иначе закроет гимназическую часть и выпускникам основной школы нет смысла этой осенью поступать здесь же в десятый класс. Подтверждающие письма соответствующего содержания родители получили от волостного управления еще 20 августа. Однако надежда волостного управления на то, что гимназическая часть завянет сама по себе, не оправдалась. В десятый класс осенью все же поступили двое учащихся.
Теперь на уровне волостных властей отмечают, что этим двоим ребятам нельзя гарантировать, что они смогут пройти все свое гимназическое обучение в Ийзаку. На фоне всего этого кажутся ироническими посты председателя волостного собрания Марека Кулламяги в социальных сетях, в которых он упрекает отстаивающих гимназию родителей за то, что те не отдают своих детей в Ийзакускую гимназию.
Вся предыдущая деятельность продемонстрировала, что руководители волости не пожелали искать решения, чтобы гимназия смогла выжить. Я более чем уверен, что если бы волостное собрание решило весной предоставить гимназии на несколько лет трудовой мир, то нынешней осенью в десятый класс пришли бы более 10 ребят.
Неожиданный ход сделали 11 августа председатель волостного собрания и волостной старейшина, отправившие без соответствующего обсуждения и решения волостного собрания в Министерство образования предложение о передачи государству трех волостных школ.
В отправленном письме содержались очень знаковые слова: "Мы считаем крайне важным давать качественное и приближенное к дому образование. /…/ Сохранение сельской гимназии в южном регионе Ида-Вирумаа дало бы возможность обеспечить обучение учащимся с разными потребностями и поддержать доступность эстоноязычного гимназического образования в регионе. У Ийзакуской гимназии имеется ученический дом с количеством мест до 30-ти, что позволяет учиться здесь и ребятам из более удаленных мест, которым подходит учеба на эстонском языке в небольших классах".
Письмо волостных руководителей демонстрирует, насколько важно сохранение в волости и вообще в Ида-Вирумаа эстоноязычной сельской гимназии, однако своими реальными действиями они это ничем не подтвердили, а скорее, наоборот.
Пикантности ситуации придает то, что предложение передать школы государству сделали министерству после того, как оттуда в волость пришло письмо о том, что волости следовало бы взвесить варианты превращения двух школ-девятилеток в школы-шестилетки и закрытия гимназической части ийзакуской школы. В ответ обещали предоставить часть денег на строительство нового школьного здания. Образно говоря, волость сделала козлу предложение стать огородником.
"Руководители волости не пожелали искать решения, чтобы гимназия смогла выжить".
Рене Кундла, житель Алутагузеской волости
На встрече народа с министром образования прозвучало предложение, что Ийзакуская гимназия могла бы в сотрудничестве с ида-вирускими гимназиями и Ида-Вируским центром профобразования действовать в качестве сельской школы, дающей прикладное образование, где гимназическое образование получала бы молодежь, для которой учеба на эстонском языке не составила бы труда.
Кроме того, ийзакуская школа могла бы стать таким учебным заведением, выпускники которого, разъехавшись по всему миру, вынесли из стен школы ощущение, что в будущем захотят вернуться в свою родную волость и в родной уезд. Ийзакуская гимназия могла бы являться храмом образования с собственным ученическим домом, которому перекопавшие землю Алутагузеской волости изнутри и снаружи сланцевые предприятия оказывали реальную финансовую помощь в деле углубленного изучения реальных предметов, подкрепляемого такими учебными направлениями, как спорт, гособорона, изящное искусство или что-нибудь еще, чтобы в будущем получать необходимых для своих предприятий инженеров.
Для того чтобы гарантировать школе со стороны волостной власти возможность спокойного развития, я вношу предложение участвующим сторонам закопать топор войны и тем, кто считает важным наличие в Алутагузеской волости (гимназического) образовании, заключить договор доброй воли. Этим они подтвердили бы, что по крайней мере в течение следующих трех лет все, кто поступит в Ийзаку в 10-й класс, здесь же закончат гимназию. В течение этого периода школа в сотрудничестве с волостью должна достичь того, чтобы в каждом гимназическом классе имелось по крайней мере по 15-20 учеников.
Договор доброй воли подписали бы члены Алутагузеского волостного собрания, считающие даваемое в сельских школах образование одной из составляющих фундамента, удерживающего людей на селе, а также при желании - те, кто собирается баллотироваться в волостное собрание в 2025 году (договор оставался бы открытым, то есть при желании подписать его можно было бы и позже). Договор следовало бы заключить как можно быстрее, чтобы дети, которые согласны поступить в 10-й класс своей родной школы, смогли сделать это до нового года.
Немаловажно подумать здесь и об учителях, для которых подготовка гимназистов к поступлению в университет стала бы хорошим вызовом наряду с обучением учащихся основной школы.
Руководители волости всегда с гордостью подчеркивали, что Алутагузеская волость является имеющим самую большую площадь самоуправлением материковой Эстонии, охватывающим половину Ида-Вирумаа. Так не является ли логичным, чтобы на таком огромном участке земли нашлось место и для одной маленькой, но славной сельской гимназии.
Если же большинство Алутагузеского волостного собрания находит - в отличие от волостного старейшины и председателя волостного собрания, - что сохранять сельскую гимназию в южном регионе Ида-Вирумаа не нужно, то надо четко выразить это словом и делом, а не рубить собачий хвост по частям и сваливать всю ответственность на школу и родителей.