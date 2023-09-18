СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женская ссора закончилась потасовкой

Ударила мужа режущим предметом

16 сентября полиция получила сообщение, что в квартире дома по улице Креэнхольми в Нарве 62-летняя женщина в ходе конфликта ударила мужа острым предметом. Полицейские задержали женщину

Из мастерской украли обогреватель

Полиция начала уголовное производство по факту того, что 15 августа один нарвитянин обнаружил, что из его мастерской украден индукционный обогреватель. Кражей причинен ущерб в 2370 евро.