Министр финансов: налоги будем повышать и дальше

- Ясно одно: если мы хотим привести в порядок государственный бюджет и покрыть наши будущие обязательства, а сегодня у нас обязательства значительно выше и налоговая база на самом деле сокращается, то нам в обществе следует договориться и в ближайшие годы дополнительно повысить налоги. Но что именно это будет, как это будет выглядеть - это вопрос общественной дискуссии, - сказал Вырклаэв в передаче Terevisioon на канале ETV.

По его словам, спешить с дополнительным повышением налогов не стоит, поскольку в 2024 году необходимости в этом нет.

- Однако в 2024 году это могло бы стать темой для обсуждения. Нам пришлось взять на себя много новых неизбежных обязательств. О расходах на оборону мы говорили, для этого весной было принято решение о повышении налогов. Нам также необходимо сосредоточиться на внутренней безопасности, на эстоноязычном образовании, на кибербезопасности и на поддержании ИТ-систем. Это расходы, которые были на нас возложены, и мы должны их чем-то покрывать, - пояснил Вырклаэв.