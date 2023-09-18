Министр финансов: налоги будем повышать и дальше

Для приведения государственного бюджета в порядок и покрытия будущих обязательств государства в ближайшие годы придется дополнительно повысить налоги, заявил rus.err министр финансов Март Вырклаэв. О каком налоге идет речь и на сколько он может быть повышен, министр сообщить отказался.
- Ясно одно: если мы хотим привести в порядок государственный бюджет и покрыть наши будущие обязательства, а сегодня у нас обязательства значительно выше и налоговая база на самом деле сокращается, то нам в обществе следует договориться и в ближайшие годы дополнительно повысить налоги. Но что именно это будет, как это будет выглядеть - это вопрос общественной дискуссии, - сказал Вырклаэв в передаче Terevisioon на канале ETV.
По его словам, спешить с дополнительным повышением налогов не стоит, поскольку в 2024 году необходимости в этом нет.
- Однако в 2024 году это могло бы стать темой для обсуждения. Нам пришлось взять на себя много новых неизбежных обязательств. О расходах на оборону мы говорили, для этого весной было принято решение о повышении налогов. Нам также необходимо сосредоточиться на внутренней безопасности, на эстоноязычном образовании, на кибербезопасности и на поддержании ИТ-систем. Это расходы, которые были на нас возложены, и мы должны их чем-то покрывать, - пояснил Вырклаэв.
Входящие в правящую коалицию социал-демократы предложили ввести специальный налог на сверхприбыли банков. Также обсуждалась возможность восстановления подоходного налога с предприятий. Вырклаэв не поддерживает эти предложения. По его оценке, дополнительное налогообложение в срочном порядке одного сектора будет иметь более широкие последствия.