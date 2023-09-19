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СПАСАТЕЛИ ⟩ Грибники нуждались в помощи

15-16 сентября 2023 г.
Северное побережье
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Грибы.
Грибы. Фото: shutterstock.com

В выходные спасателям пришлось трижды отправиться в лес, чтобы выручить грибников.

16 сентября в девять утра спасатели выехали в деревню Сяллику волости Алутагузе, где помогли вытащить застрявшую в канаве машину грибников.

Спустя час спасатели отправились в деревню Агусалу волости Алутагузе, где помогли найти выход заблудившемуся в лесу мужчине. В поисках были задействованы сигнал спасательной машины и дрон, а грибника попросили идти по открытой местности. Заблудившегося пожилого мужчину нашли с помощью дрона в 13.35.

В пятницу вечером спасатели на внедорожниках и с помощью дрона участвовали в поисках человека, заблудившегося в лесу в деревне Аувере в городе Нарва-Йыэсуу. Заблудившегося грибника нашли с помощью полицейских собак.

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