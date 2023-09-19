СПАСАТЕЛИ ⟩ Грибники нуждались в помощи

16 сентября в девять утра спасатели выехали в деревню Сяллику волости Алутагузе, где помогли вытащить застрявшую в канаве машину грибников.

Спустя час спасатели отправились в деревню Агусалу волости Алутагузе, где помогли найти выход заблудившемуся в лесу мужчине. В поисках были задействованы сигнал спасательной машины и дрон, а грибника попросили идти по открытой местности. Заблудившегося пожилого мужчину нашли с помощью дрона в 13.35.