При запуске собственной АЭС Эстонии придется утилизировать 12 тонн радиоактивных отходов в год

Оценки основаны на технических параметрах реактора GE Hitachi BWRX-300, который сочли условно пригодным для установки в Эстонии.

По оценке рабочей группы, при создании правовых рамок для внедрения в Эстонии атомной энергетики не следует юридически ограничивать возможности утилизации радиоактивных отходов, поскольку более целесообразным может оказаться как захоронение, так и переработка отходов, в том числе на территории Эстонии.

Переработка в рамках замкнутого цикла сейчас была бы возможна только во Франции. Это связано со сложной и дорогой транспортировкой и поиском покупателя для переработанного топлива. При этом небольшое количество отходов будет все равно возвращаться в страну, и для него надо будет найти возможность захоронения.

При замкнутом цикле возможно создание глубокого хранилища или участие в международном проекте по строительству такого хранилища.

По мнению рабочей группы, также следует рассмотреть вопрос о модификации реактора, чтобы возникла техническая возможность использовать в нем топливо, полученное в результате переработки радиоактивных отходов.