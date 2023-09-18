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При запуске собственной АЭС Эстонии придется утилизировать 12 тонн радиоактивных отходов в год

Северное побережье
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Fermi Energia давно готовится к строительству в Эстонии АЭС, хотя соответствующее решение парламентом еще не принято. Так могла бы выглядеть малая АЭС.
Fermi Energia давно готовится к строительству в Эстонии АЭС, хотя соответствующее решение парламентом еще не принято. Так могла бы выглядеть малая АЭС. Фото: Fermi Energia

По сообщению рабочей группы по атомной энергии при Министерстве климата, планируемая в Эстонии небольшая АЭС будет создавать 12 тонн радиоактивных отходов в год, и за предусмотренный срок ее эксплуатации количество отходов достигло бы 720 тонн. 

Оценки основаны на технических параметрах реактора GE Hitachi BWRX-300, который сочли условно пригодным для установки в Эстонии.

По оценке рабочей группы, при создании правовых рамок для внедрения в Эстонии атомной энергетики не следует юридически ограничивать возможности утилизации радиоактивных отходов, поскольку более целесообразным может оказаться как захоронение, так и переработка отходов, в том числе на территории Эстонии.

Переработка в рамках замкнутого цикла сейчас была бы возможна только во Франции. Это связано со сложной и дорогой транспортировкой и поиском покупателя для переработанного топлива. При этом небольшое количество отходов будет все равно возвращаться в страну, и для него надо будет найти возможность захоронения.

При замкнутом цикле возможно создание глубокого хранилища или участие в международном проекте по строительству такого хранилища.

По мнению рабочей группы, также следует рассмотреть вопрос о модификации реактора, чтобы возникла техническая возможность использовать в нем топливо, полученное в результате переработки радиоактивных отходов.

Вопрос о радиоактивных отходах является одним из 19 аспектов, которые в соответствии с международным стандартом должны быть проанализированы любым государством, намеревающимся внедрить атомную энергию. Окончательный доклад рабочей группы по атомной энергии будет подготовлен к концу 2023 году. На его основе Рийгикогу сможет принять решение о целесообразности строительства в Эстонии атомной электростанции.

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Эстония
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