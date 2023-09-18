При запуске собственной АЭС Эстонии придется утилизировать 12 тонн радиоактивных отходов в год

По сообщению рабочей группы по атомной энергии при Министерстве климата, планируемая в Эстонии небольшая АЭС будет создавать 12 тонн радиоактивных отходов в год, и за предусмотренный срок ее эксплуатации количество отходов достигло бы 720 тонн.
Оценки основаны на технических параметрах реактора GE Hitachi BWRX-300, который сочли условно пригодным для установки в Эстонии.
По оценке рабочей группы, при создании правовых рамок для внедрения в Эстонии атомной энергетики не следует юридически ограничивать возможности утилизации радиоактивных отходов, поскольку более целесообразным может оказаться как захоронение, так и переработка отходов, в том числе на территории Эстонии.
Переработка в рамках замкнутого цикла сейчас была бы возможна только во Франции. Это связано со сложной и дорогой транспортировкой и поиском покупателя для переработанного топлива. При этом небольшое количество отходов будет все равно возвращаться в страну, и для него надо будет найти возможность захоронения.
При замкнутом цикле возможно создание глубокого хранилища или участие в международном проекте по строительству такого хранилища.
По мнению рабочей группы, также следует рассмотреть вопрос о модификации реактора, чтобы возникла техническая возможность использовать в нем топливо, полученное в результате переработки радиоактивных отходов.
Вопрос о радиоактивных отходах является одним из 19 аспектов, которые в соответствии с международным стандартом должны быть проанализированы любым государством, намеревающимся внедрить атомную энергию. Окончательный доклад рабочей группы по атомной энергии будет подготовлен к концу 2023 году. На его основе Рийгикогу сможет принять решение о целесообразности строительства в Эстонии атомной электростанции.