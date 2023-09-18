ШЕСТИДНЕВНЫЙ ЗАБЕГ В ВЕНГРИИ ⟩ Жара и влажность не помешали Аэт Кийсла за четыре дня пробежать уже 350 километров

Продолжая в том же темпе, Кийсла сохраняет шанс, наматывая круги по 899-метровому круг вдоль озера Балатон, к вечеру среды побить рекорд Эстонии в шестидневном беге среди женщин, принадлежащий Кадри Пооритс с результатом 537,52 километра. Для этого ей нужно в оставшиеся два дня преодолевать в среднем почти 90 км в сутки.

Бег осложняется жарой, которая днем достигает 27-28 градусов, а кроме того, высокая влажность воздуха и "нещадно палит солнце", как отметила Кийсла в посте в соцсетях.

В первые дни Кийсла старалась сдерживаться и больше спать. По словам массажиста, ее икроножные мышцы в первые дни были в очень хорошем состоянии и еще не появились злейшие враги ультрабегунов - мозоли. "Мышцы в фантастическом состоянии. Боюсь, что массажисты скоро объявят меня симулянткой и не будут тратить на меня время. На самом деле, хорошие мышцы - это результат хорошей подготовки, экономной техники бега и наверняка того самого массажа", - отметила она.