Преподаватель Нарвского колледжа и бегунья на сверхдлинные дистанции Аэт Кийсла, стартовавшая в прошлый четверг в шестидневном забеге в Венгрии, за четыре дня преодолела более 350 километров.
ШЕСТИДНЕВНЫЙ ЗАБЕГ В ВЕНГРИИ ⟩ Жара и влажность не помешали Аэт Кийсла за четыре дня пробежать уже 350 километров
Продолжая в том же темпе, Кийсла сохраняет шанс, наматывая круги по 899-метровому круг вдоль озера Балатон, к вечеру среды побить рекорд Эстонии в шестидневном беге среди женщин, принадлежащий Кадри Пооритс с результатом 537,52 километра. Для этого ей нужно в оставшиеся два дня преодолевать в среднем почти 90 км в сутки.
Бег осложняется жарой, которая днем достигает 27-28 градусов, а кроме того, высокая влажность воздуха и "нещадно палит солнце", как отметила Кийсла в посте в соцсетях.
В первые дни Кийсла старалась сдерживаться и больше спать. По словам массажиста, ее икроножные мышцы в первые дни были в очень хорошем состоянии и еще не появились злейшие враги ультрабегунов - мозоли. "Мышцы в фантастическом состоянии. Боюсь, что массажисты скоро объявят меня симулянткой и не будут тратить на меня время. На самом деле, хорошие мышцы - это результат хорошей подготовки, экономной техники бега и наверняка того самого массажа", - отметила она.
Из-за дневной жары Кийсла сдвинула свой бег на ночное время. Поэтому она вышла на трассу в понедельник в три часа ночи и бежала пять с половиной часов подряд. Днем она передвигается по трассе преимущественно ходьбой. Бежит поздно вечером и рано утром. "Пот течет ручьями утром и вечером, - отметила она. - Возможно, мои паузы слишком длинные, но под палящим солнцем долго напрягаться не кажется разумным".
В прошлом году на том же соревновании Кийсла не хватило менее 23 километров до рекорда Эстонии. Перед поездкой в Венгрию Кийсла сказала, что два предыдущих раза, когда она участвовала в тех же соревнованиях, стали хорошей школой, чтобы научиться преодолевать подобные испытания самым разумным способом.
Тяжелое соревнования продлится до 13.00 среды.
По состоянию на 13.00 понедельника, т.е. спустя четверо суток, лидер соревнования венгр Беда Сабольч преодолел более 600 километров. Лучшая среди женщин, венгерка Виктория Браун, отстала от него менее чем на 70 километров. По итогам четырех дней Аэт Кийсла была 41-й среди 60 участников и 12-й среди женщин.
Шестидневное соревнование по бегу заключается в том, чтобы определить, кто из участников сможет преодолеть больше километров за 144 часа. Каждый участник выбирает свою тактику, сколько времени бежать или идти подряд, сколько времени тратить на еду и сон в кемпинговых домиках, расположенных вдоль трассы.