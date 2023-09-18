Катри Райк пообещала баллотироваться в Нарве и на следующих местных выборах

Об этом она сообщила в интервью "Радио 4" в понедельник.

По словам Райк, новые выборы состоятся уже через два года. "Победа будет за нами", - заявила она.

- Зачем мне все это надо? Достаточно посмотреть на людей, которые в субботу вышли в мою поддержку на Ратушную площадь, - сказала экс-мэр.

В ближайшее время Катри Райк намерена восстановить свои полномочия в Нарвском горсобрании.

Пост мэра Нарвы Катри Райк занимала с 16 декабря 2021 года по 16 сентября 2023 года.

Ранее Катри Райк была мэром Нарвы с декабря 2020-го по август 2021-го, затем ей выразили недоверие, и пост градоначальника занял Антс Лийметс.

На выборах в Нарвское горсобрание в октябре 2021 года избирательный союз Катри Райк получил 15 мандатов из 31, лидера списка поддержали 4512 горожан, что стало для нее новым личным рекордом и одновременно лучшим результатом в Нарве на тех выборах.