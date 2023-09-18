Количество желающих получить субсидию на модернизацию отопления "обрушило" систему ходатайств

По словам заместителя генерального директора RTK Урмо Мерила, это беспрецедентный случай в истории системы электронного субсидирования.

- Прежде всего, мы приносим извинения всем заявителям, которые сегодня утром пытались подать заявку на субсидию на модернизацию систем отопления небольших домов через систему электронного субсидирования. Такое большое количество заявителей впервые, и, вероятно, среда подачи заявок не выдержала такой большой нагрузки. Мы работаем совместно с Центром информационных технологий Минфина над выяснением причин сбоя и совершенствованием систем для устранения подобных инцидентов в будущем. Мы немедленно объявим, когда среда электронного субсидирования снова откроется для пользователей, - сказал Мерила.

Целью субсидии на обновление отопительного оборудования в небольших домах является улучшение качества воздуха в густонаселенных районах путем замены отопительного прибора, работающего на твердом топливе, на отопительный прибор, использующий возобновляемые источники энергии или централизованное теплоснабжение, обновление существующих устройство отопления на твердом топливе, что приводит к повышению пожарной безопасности и энергоэффективности системы отопления жилого помещения.

Субсидия предназначена для небольших жилищ в густонаселенных районах, основное использование которых указано в строительном реестре как отдельностоящее жилище, таунхаус, двухквартирный дом или жилище с двумя квартирами. Также секцию рядного дома, секцию двухквартирного дома или секцию двухквартирного дома, если они имеют автономную систему отопления.

В зависимости от региона ставка субсидии составляет либо 50, либо 70 процентов. Ставка субсидии в размере 70 процентов предназначена для обновления отопительного оборудования в Йыхви, Кивиыли и Силламяэ в Ида-Вирумаа; Йыгевамаа Йыгева и Пылтсамаа; Валгамаа, Валга, Отепя и Тырва.