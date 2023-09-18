ЕСПЧ: перевод обучения на государственный язык не противоречит правам национальных меньшинств

Суд принял к рассмотрению жалобу русскоязычных постоянных жителей Латвии, в которой они утверждали, что реформа образования в Латвии ограничивает право русскоязычного меньшинства на образование и дискриминирует русскоязычных учеников по сравнению с латвийскими учениками.

Выводы ЕСПЧ вполне применимы и для оценки правомерности перехода на эстонский язык обучения, поскольку оценивались аналогичные обстоятельства и основания.

Судьи ЕСПЧ рассмотрели детально все обстоятельства, включая исторический аспект вопроса, и установили, что право на образование не гарантирует возможности получить образование на том языке, который выберет житель государства. Такое право не следует ни из предыдущей практики Европейского Суда, ни из Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.

По мнению суда, рассмотревшего жалобу против Латвии, право на образование не обязывает государство учитывать пожелания и предпочтения родителей по поводу языка обучения. Право на образование в Конвенции по правам человека дает право требовать получения образования наравне со всеми на официальном языке государства.