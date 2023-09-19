ПЕРЕДОВИЦА ⟩ "Большие ботинки" Катри Райк

Руководить городом, подобным Нарве, - это далеко не комфортное занятие, особенно в настоящее время. Это означает самоотдачу 24/7 и готовность терпеть заслуженные и незаслуженные удары и слева, и справа.

Новоиспеченный нарвский властный союз слаженно справился с отстранением Катри Райк от должности, однако какого-то четкого плана, что и как он намерен делать дальше, общественности не предъявил. Это сразу создает впечатление немалой растерянности и дает повод говорить о том, что сначала - личные интересы, а там посмотрим, что будет с интересами города… Нет сомнения, что загнанные в оппозицию Райк, ее соратники и сторонники будут давать огонь по любому промаху новой власти.

Кроме того, местный командир этой операции по отстранению Райк Алексей Евграфов совершил особую глупость, когда в первый день выражения недоверия объявил по нескольким медийным каналам, что причиной этого стало то, что Райк слишком быстро принялась выполнять распоряжение министра регионального развития при снятии табличек с названиями улиц, данными в честь красноармейцев.

В результате вся эта история со снятием Райк обрела в глазах остальной Эстонии явный оттенок враждебности к Эстонии. Задним числом Евграфов и компания могут сколько угодно говорить о том, как они хотят быть повернутыми лицом к Эстонии, но никто не будет воспринимать их всерьез. Они в этом смысле не убедительны и не вызывают доверия.