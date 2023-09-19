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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В Йыхвиском народном беге установлен рекорд столетия по количеству участников

Эрик Гамзеев Пеэтер Лиллевяли
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Волейболистки Йыхвиской спортивной школы вместе пробежали 5-километровый беговой круг и на финише громко подбадривали своего тренера и исполняющего обязанности директора спортшколы Кристьяна Пальми, который пробежал 10-километровый круг, и, как сказал на финише организатор и комментатор соревнований Андрус Лехисметс: "Выжил!".
Волейболистки Йыхвиской спортивной школы вместе пробежали 5-километровый беговой круг и на финише громко подбадривали своего тренера и исполняющего обязанности директора спортшколы Кристьяна Пальми, который пробежал 10-километровый круг, и, как сказал на финише организатор и комментатор соревнований Андрус Лехисметс: "Выжил!". Фото: Peeter Lilleväli

Одно из имеющих долгую историю ида-вируских мероприятий народного спорта, Йыхвиский народный бег, собрало в субботу 470 участников, что стало рекордом этого столетия по количеству участников проходившего в 36-й раз мероприятия.

Более того, многие бегуны и ходоки впервые участвовали в Йыхвиском народном беге более 30 лет назад, в 1991 году, сразу после восстановления независимости Эстонии, когда в Йыхви и его окрестностях проживало наполовину больше людей, чем сейчас. В проходившем впервые 1986 году Йыхвиском народном беге тогда приняли участие 1455 бегунов. 

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