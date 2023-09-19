ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В Йыхвиском народном беге установлен рекорд столетия по количеству участников

Более того, многие бегуны и ходоки впервые участвовали в Йыхвиском народном беге более 30 лет назад, в 1991 году, сразу после восстановления независимости Эстонии, когда в Йыхви и его окрестностях проживало наполовину больше людей, чем сейчас. В проходившем впервые 1986 году Йыхвиском народном беге тогда приняли участие 1455 бегунов.