В Ида-Вирумаа по-прежнему ощущается нехватка педагогов

К сентябрю учебные заведения Ида-Вирумаа искали более 150 новых педагогов для всех уровней образования - от детского сада до высших учебных заведений, но наибольшая потребность была в учителях общеобразовательных школ. По словам координатора кластера образования Ида-Вирумаа Керды Эйерт, решение Министерства образования о доплате педагогам преподающим на эстонском языке в Ида-Вирумаа помогло увеличить число желающих приехать на работу.

Эйерт отметила, что деньги являются хорошим стимулом и число желающих приехать в Ида-Вирумаа увеличилось в результате решения государства, согласно котором учителя получают больше в этом регионе. Она также отметила, что Ида-Вирумаа - это место, где можно сделать что-то полезное для общества.

По словам завуча Силламяэской госгимназии Эрики Тийман, для нее зарплата не была основным мотивом для смены места работы.

- Для меня работа в государственной Силламяэской гимназии - интересный вызов, здесь много возможностей. В коллективе я себя чувствую хорошо. Очень открытые ученики, они не боятся разговаривать. На самом деле все ученики или хорошо говорят, или пробуют говорить на эстонском языке, и здесь я не чувствую, что молодежь не хочется общаться на эстонском языке, - сказала она.

Учитель Нарвской госгимназии Наталья Курлинг рассказала, что ушла с хорошей должности в сферу образования после общения с директором гимназии Иреной Кяосаар и знакомства с ее командой.

- Когда видишь, что люди приезжают со всех уголков Эстонии, хотят работать, мотивированы здесь построить гимназию, которая дает хорошее образование, хорошие возможности молодым, когда учителя заинтересованы, готовы развивать, изучать что-то новое, вот в этой команде хочется работать, - сказала Курлинг.