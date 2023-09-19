Государство бесплатно обменяет монеты на купюры

Цель кампании - вернуть в обращение больше мелких "красных" монет номиналом в 1, 2 и 5 центов, чтобы сократить их производство и, следовательно, воздействие наличных денег на окружающую среду.

В рамах акции в почтовом отделении Ярве в Таллинне и в почтовой конторе "Квартали" в Тарту за раз можно обменять собранные мелкие монеты весом до трех килограмм и без платы за услугу.

Кампания продлится до 22 октября. Затем за услугу будут брать комиссию в размере 5% от общей суммы принесенных на обмен монет.

По словам руководителя отдела обращения наличных денег Банка Эстонии Райта Роосве есть три причины для сбора монет. Первое: их изготовление - сложный и недешевый процесс, второе - чеканка монеты оставляет заметный углеродный след и третье - в ближайшие годы розничные цены могут быть округлены до 5 центов.