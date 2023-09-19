Ида-Вирумаа продолжает держать самый высокий уровень безработицы в Эстонии

По положению на 17 сентября, на учете в Кассе по безработице стояли 49 040 человека - примерно на 400 меньше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы снизился с 7,4% до 7,3%.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа - 12%. Общее количество нетрудоустроенных лиц в этом уезде составляет 6749.

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 4,1%, где общее число безработных составляет 160 человек.

В Харьюмаа уровень безработицы равен 6,9%. Без работы в столичном регионе остаются 23 426 человек, большинство из них - жители Таллинна.

В Тартуском уезде уровень безработицы равен 6,4%, а общее количество безработных - 5106.