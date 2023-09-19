Серия “Психическое здоровье” открывает сезон выставкой в Нарве

Речь идет не просто о выставке, а о социальном проекте, чтобы донести до публики душевные проблемы, которые в большей или меньшей степени касаются всех.

- Многие ли из нас могут сказать, что никогда не впадали в депрессию и не думали об уходе из жизни? Обычно это проходит, может быть, с помощью лекарств или посещения психотерапевта. Но с подобными проблемами сталкивались многие из нас. Так что эта выставка обо всех нас, только в немного более утрированной форме, - отметила руководитель серии Хейли Ваус-Тамм.

Наиболее выразительной частью выставки являются прилагаемые к картинам истории авторов, изложенные на трех языках. В открытии выставки участвует также Стелла Эгисман, художница из Нарвы с синдромом Аспергера, чьи картины стали основой визуала серии и всех постеров. На открытии Хейли Ваус-Тамм расскажет о чувствах и переживаниях Эгисман, о том, как люди с аутическим спектром чувствуют себя среди нас и как им помогает искусство.