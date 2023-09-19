Серия “Психическое здоровье” открывает сезон выставкой в Нарве

Начинающая второй сезон серия психического здоровья открывает в среду в рамках осенней столицы в Нарве выставку "Чем искусство может помочь? Картины и истории особенных людей".
Речь идет не просто о выставке, а о социальном проекте, чтобы донести до публики душевные проблемы, которые в большей или меньшей степени касаются всех.
- Многие ли из нас могут сказать, что никогда не впадали в депрессию и не думали об уходе из жизни? Обычно это проходит, может быть, с помощью лекарств или посещения психотерапевта. Но с подобными проблемами сталкивались многие из нас. Так что эта выставка обо всех нас, только в немного более утрированной форме, - отметила руководитель серии Хейли Ваус-Тамм.
Наиболее выразительной частью выставки являются прилагаемые к картинам истории авторов, изложенные на трех языках. В открытии выставки участвует также Стелла Эгисман, художница из Нарвы с синдромом Аспергера, чьи картины стали основой визуала серии и всех постеров. На открытии Хейли Ваус-Тамм расскажет о чувствах и переживаниях Эгисман, о том, как люди с аутическим спектром чувствуют себя среди нас и как им помогает искусство.
Выставка откроется в среду в 11 часов в нарвском Доме культуры "Ругодив", ее можно будет посмотреть до 6 ноября. Кроме выставки, в Нарву 23 ноября приедет концерт-странствие мыслей "7 смертных грехов в психологии и классическом искусстве". Психоаналитик Рута Юзуленайте раскроет сущность семи смертных грехов, а Хелен Локута (меццо-сопрано) и Кадри-Анн Сумера (рояль) исполнят в качестве сопровождения к каждому тексту подходящий пример из музыкальных произведений.