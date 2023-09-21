"Творческий котел" - это пиршество вкусов, игры и много искусства

Идавирусцы уже начали отмечать праздник: в Йыхвиском концертном доме открылись три выставки - широко известные не только жителям региона, но и за его пределами рукодельницы из Нарвы Наталья Капаева и Ольга Кублицкая представляют свои творения. Первая прославилась уникальными изделиями в лоскутной технике, вторая - мастер кружева. Лидер кохтла-ярвеского украинского землячества "Два кольори" Татьяна Ивушкина привезла коллекцию из украинского музея.

"Творческий котел" закипит в полдень, когда уже будет готово множество вкусностей, которые предложат хозяева красочных палаток на площади. Стоит поторопиться, потому что практика показывает - лакомства уходят влет. Ведь где еще за символическую плату можно отведать такое большое разнообразие национальных блюд, а если очень понравится, то и узнать рецепт - кулинары не держат секретов.

Съеденные калории можно не считать - их помогут сжечь национальные уличные игры, которые подготовили русское, белорусское, татарское, ингерманландское, украинское и другие общества. Участвовать во многих можно всей семьей.

- В Год движения постарались уделить больше внимания подвижным играм, - подчеркивает лидер Круглого стола национальных обществ Александр Дусман. - Подготовили разные мастер-классы, которые предложат в концертном доме. Будут и однодневные тематические выставки, которые познакомят гостей с традициями нацменьшинств.

Открыты двери для всех желающих на конференцию. Она пройдет в кинозале, и в Год движения разговор пойдет о разных формах популяризации физической активности - от традиционных татарских игр во время Сабантуя до Тартуского марафона и фестиваля спортивных дисциплин.

Впервые на фестивале состоится презентация книг - сборник стихов представит нарвский врач и активный деятель еврейского общества Феликс Шморгун, а режиссер из Нарвы Михаил Румянцев выполнил перевод баллады Лидии Койдула "Нарвская дева".