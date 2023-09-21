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Артисты Русского театра Эстонии признаются в любви к Нарве

Ирина Кивисельг
, журналист
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Актриса родом из Нарвы Екатерина Кордас - не редкий гость в Ида-Вирумаа. Весной она была членом жюри фестиваля школьных театров, а скоро предстанет перед земляками в новом амплуа - самой поющей актрисы Русского театра Эстонии.
Актриса родом из Нарвы Екатерина Кордас - не редкий гость в Ида-Вирумаа. Весной она была членом жюри фестиваля школьных театров, а скоро предстанет перед земляками в новом амплуа - самой поющей актрисы Русского театра Эстонии. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В субботу, 23 сентября в 17.00 в нарвском Доме культуры "Ругодив" Русский театр Эстонии впервые покажет театрализованное шоу, подготовленное специально на открытие программы "Нарва - осенняя столица". Стоимость билета - 12 евро.

Русский театр Эстонии всегда принимал участие в проекте "Осенняя столица", привозил постановки для детей и взрослых. Но в этом году артисты приготовили особенный сюрприз - представят приграничный город через эмоции, чувства и переживания людей, чьи судьбы так или иначе были связаны с ним.

В музыкальной программе участвуют самые поющие актрисы - Анастасия Цубина и Екатерина Кордас, которые родились и выросли в Ида-Вирумаа и для которых Нарва - это город юности. Актерский квартет дополнят молодые артисты труппы Илья Болотов и Евгений Кравец, которые оказались в Эстонии как беженцы и для которых Нарва станет открытием, а они должны покорить нарвскую публику своими яркими талантами.

Прозвучат песни на английском, эстонском, украинском и русском языках в сопровождении музыкантов, большая часть которых также связана с Нарвой. Зрители смогут подпевать, ведь большинство композиций знакомо и старшему поколению, и молодежи. Отдавая дань историческому прошлому Нарвы, в программу включили мелодии легендарной шведской группы "АВВА", а также популярные песни Анне Вески, группы "Бумбокс", шлягеры из кинофильмов, в том числе хиты "Океана Эльзы".

Ведущими будут нарвитянин Александр Кучмезов и актриса Татьяна Маневская, которая приехала в Эстонию 45 лет назад, и Нарва стала первым городом, который встретил ее на эстонской земле.

В этот вечер будет звучать только живая музыка в исполнении Александра Жеделева (гитара), Владимира Высоцкого (клавиши), Александра Пааля (саксофон), Илмарса Приеде (бас-гитара) и Михаила Никитина (барабаны).

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