Артисты Русского театра Эстонии признаются в любви к Нарве

Русский театр Эстонии всегда принимал участие в проекте "Осенняя столица", привозил постановки для детей и взрослых. Но в этом году артисты приготовили особенный сюрприз - представят приграничный город через эмоции, чувства и переживания людей, чьи судьбы так или иначе были связаны с ним.

В музыкальной программе участвуют самые поющие актрисы - Анастасия Цубина и Екатерина Кордас, которые родились и выросли в Ида-Вирумаа и для которых Нарва - это город юности. Актерский квартет дополнят молодые артисты труппы Илья Болотов и Евгений Кравец, которые оказались в Эстонии как беженцы и для которых Нарва станет открытием, а они должны покорить нарвскую публику своими яркими талантами.

Прозвучат песни на английском, эстонском, украинском и русском языках в сопровождении музыкантов, большая часть которых также связана с Нарвой. Зрители смогут подпевать, ведь большинство композиций знакомо и старшему поколению, и молодежи. Отдавая дань историческому прошлому Нарвы, в программу включили мелодии легендарной шведской группы "АВВА", а также популярные песни Анне Вески, группы "Бумбокс", шлягеры из кинофильмов, в том числе хиты "Океана Эльзы".

Ведущими будут нарвитянин Александр Кучмезов и актриса Татьяна Маневская, которая приехала в Эстонию 45 лет назад, и Нарва стала первым городом, который встретил ее на эстонской земле.