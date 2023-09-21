ОДИН ВОПРОС ⟩ Как в Кесклиннаской школе Йыхви умещаются ученики?

- Если бы мы не могли использовать старую часть школьного здания, мы бы вообще не поместились. Когда была объявлена мера по поддержке реновации и мы начали ее рассматривать, на каждого ученика предусматривалось семь квадратных метров площади, реновация которой была профинансирована. Помимо учебных помещений, она включала также столовую, коридоры, раздевалки и туалеты. Исходя из этого, мы никак не могли уместить там всех. Прежде чем заняться упорядочением школьной сети, нас попросили спрогнозировать количество учеников до 2035 года. Но как мы можем прогнозировать, если не знаем, что будет происходить в мире? Десять лет назад мы прогнозировали, что к 2023 году в каждой основной школе будет около 300 учеников. Уже тогда количество детей показывало тенденцию снижения. Но теперь в нашей школе учатся 569 учеников, а в Йыхвиской основной школе - 558.