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Российских туристов удалось заменить частично. Необходим большой скачок на финском направлении

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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В последние выходные тон в Ида-Вирумаа задавали караванные туристы: музей-шахта принимал слет караванов.
В последние выходные тон в Ида-Вирумаа задавали караванные туристы: музей-шахта принимал слет караванов. Фото: Etti Kagarov

Ида-Вируский уезд по-прежнему любят эстонские туристы, а растущий интерес финнов помогает заполнять образовавшуюся после восточных соседей брешь, однако она все еще очень велика.

Статистика размещений, подведенная Департаментом статистики с января по июль, демонстрирует, что внутренние туристы чаще всего останавливались в Харьюмаа, Пярнумаа и Ида-Вирумаа. По сравнению с докризисным 2019 годом - в так называемый пик нормального времени - количество ночлегов внутренних туристов выросло примерно на 30000.

- Приятно видеть, что по числу внутренних туристов мы занимаем третье место в Эстонии и эстоноземельцы помогли хоть немного заполнить брешь, образовавшуюся после исчезновения российского рынка. Радует также восстановление количества финских туристов: по сравнению с тем же периодом прошлого года финны ночевали здесь на 2000 раз чаще, - прокомментировала ида-вируский туристический координатор Кадри Ялонен.

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