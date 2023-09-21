Российских туристов удалось заменить частично. Необходим большой скачок на финском направлении

Статистика размещений, подведенная Департаментом статистики с января по июль, демонстрирует, что внутренние туристы чаще всего останавливались в Харьюмаа, Пярнумаа и Ида-Вирумаа. По сравнению с докризисным 2019 годом - в так называемый пик нормального времени - количество ночлегов внутренних туристов выросло примерно на 30000.

- Приятно видеть, что по числу внутренних туристов мы занимаем третье место в Эстонии и эстоноземельцы помогли хоть немного заполнить брешь, образовавшуюся после исчезновения российского рынка. Радует также восстановление количества финских туристов: по сравнению с тем же периодом прошлого года финны ночевали здесь на 2000 раз чаще, - прокомментировала ида-вируский туристический координатор Кадри Ялонен.