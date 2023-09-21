Ида-Вируский уезд по-прежнему любят эстонские туристы, а растущий интерес финнов помогает заполнять образовавшуюся после восточных соседей брешь, однако она все еще очень велика.
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Российских туристов удалось заменить частично. Необходим большой скачок на финском направлении
Статистика размещений, подведенная Департаментом статистики с января по июль, демонстрирует, что внутренние туристы чаще всего останавливались в Харьюмаа, Пярнумаа и Ида-Вирумаа. По сравнению с докризисным 2019 годом - в так называемый пик нормального времени - количество ночлегов внутренних туристов выросло примерно на 30000.