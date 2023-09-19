Российские пенсионеры в Эстонии продолжают получать пенсию

- С выплатами в третьем квартале 2023 года у Департамента социального страхования проблем не было. Последний раз Департамент социального страхования сделал перечисление пенсий 4041 российскому пенсионеру 8 сентября на общую сумму 638 788, 32 евро, - сообщили в Департаменте социального страхования.

- Что касается средних сумм, то средняя сумма выплаченных им пенсий во втором квартале 2023 года составляла 202 евро в квартал, что за месяц составляет 67 евро. Статистика по третьему кварталу будет позднее, - добавили в госучреждении.