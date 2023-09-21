Университет для старшего поколения продолжит ежемесячные лекции

Первая лекция осеннего семестра Университета для старшего поколения Тартуского университета состоится 28 сентября, искусствовед Эвелина Ведом расскажет об истории шоколада в искусстве.
На лекции Университета для старшего поколения приглашаются все открытые и активные люди в возрасте 50+, желающие общаться с интересными людьми и быть в курсе того, что происходит в Нарве и Эстонии. Лекции охватывают как практические, так и расширяющие кругозор темы.
Лекции проводятся на русском языке и бесплатны.
По словам директора Нарвского колледжа Индрека Рейманда, цикл лекций в колледже - одно из тех обучений, которыми люди интересуются задолго до того, как готово расписание лекций. "Мы ясно чувствуем интерес и признательность слушателей, и это дает нам уверенность продолжать и предлагать местной общине все более широкий спектр тем", - прокомментировал он.
В осеннем семестре также прочитает лекцию психотерапевт Мария Лейт, которая расскажет о том, как заботиться о психическом здоровье в солидном возрасте. Специалисты Департамента окружающей среды Мария Смельска и Анне-Ли Фершель научат, как вести себя при встрече с диким животным и когда вмешательство в жизнь дикого животного оправданно. Тема художницы и преподавателя рисования Ольги Жарковой - изображение Рождества и Нового года на картинах художников.