Университет для старшего поколения продолжит ежемесячные лекции

На лекции Университета для старшего поколения приглашаются все открытые и активные люди в возрасте 50+, желающие общаться с интересными людьми и быть в курсе того, что происходит в Нарве и Эстонии. Лекции охватывают как практические, так и расширяющие кругозор темы.

Лекции проводятся на русском языке и бесплатны.

По словам директора Нарвского колледжа Индрека Рейманда, цикл лекций в колледже - одно из тех обучений, которыми люди интересуются задолго до того, как готово расписание лекций. "Мы ясно чувствуем интерес и признательность слушателей, и это дает нам уверенность продолжать и предлагать местной общине все более широкий спектр тем", - прокомментировал он.