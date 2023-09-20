Кинотеатр "Amadeus" приглашает на киновечера и беседы о кино

Неэме Ярви относится к одному из дирижеров или даже музыкантов, которые записали больше всего дисков в мире. Его имя фигурирует на обложке более чем полутысячи пластинок, а также на сотне звуковых носителей, где он является одним из многих исполнителей. "Если ты мыслишь мелко, то не можешь делать большую музыку", - говорит по этому поводу Неэме Ярви.

Наряду с международным масштабом деятельности и работой главным дирижером в нескольких мировых оркестрах он выполняет миссию посла культуры. Фильм следит за деятельностью международно признанного и любимого народом Неэме Ярви за последние четыре года как в Эстонии, так и в Праге, Вене, Глазго и Америке.

Сущность Неэме Ярви раскрывают члены его семьи и друзья, а также выступавшие с ним на концертах музыканты Николя Бенедетти, Катриона Морисон, Томас Хэмпсон, Джошуа Белл и другие. Фильм на эстонском языке с субтитрами на английском.

А 24 октября в кинотеатре "Amadeus" состоится показ фильма-портрета об уроженце Йыхви скульпторе Сеакюла Симсоне; в гостях будут режиссеры Куллар Виймне и Эрик Норкроос. Документальный фильм "Põrgu katlakütja" ("Адский кочегар") раскрывает душу, внутреннюю честность и искренность творца, а также показывает его скульптуры и объекты с интересного ракурса. Фильм дает хорошее представление о работах художника, о трудном и сложном процессе их создания.