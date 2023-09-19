Еврокомиссар положительно оценила начало справедливого перехода в Ида-Вирумаа

Комиссар посетила предприятия Нарвского индустриального парка, получившие средства из фонда справедливого перехода: стройплощадку завода по производству магнитов "Neo Performance Materials" и предприятие по производству водоочистного оборудования "Aquaphor". Поддержка фонда справедливого перехода для них составила 18,75 млн евро и 3,2 млн евро соответственно.

В Нарве у европейского чиновника состоялась встреча с руководителями местных самоуправлений и представителями молодежи. Комиссар также посетила Эстонскую электростанцию ​​в Аувере.

Комиссар Феррейра заявила на пресс-конференции в Нарвской мэрии: "Я рада видеть, что справедливый переход в Ида-Вирумаа начался с уникальных проектов, которые принесут пользу всей Европе. Теперь Эстония должна реализовать и остальную часть плана, чтобы жители Ида-Вирумаа ясно почувствовали улучшение качества жизни. Эстония и Ида-Вирумаа не одиноки в этом процессе, их поддерживает Евросоюз".

В первый день своего визита комиссар встретилась с министром финансов Мартом Вырклаев и мэром Таллинна Михаилом Кылвартом, чтобы поговорить о реализации справедливого перехода и планах развития Таллинна.

Европейский Фонд справедливого перехода поддерживает регионы, наиболее пострадавшие от перехода к климатически нейтральной экономике. В региональных планах действий, составленных совместно с местными партнерами, представлены проблемы, потребности и цели развития каждого региона, которые необходимо решить к 2030 году.

Эстония получит от ЕС в общей сложности почти 354 миллиона евро на справедливый переход, чтобы смягчить социально-экономические последствия перехода от сланца к экологически чистым источникам энергии. Справедливым переходом в целевой регион фонда в Эстонии является Ида-Вирумаа. Компании, связанные со сланцевой промышленностью, производят более половины общих выбросов парниковых газов в Эстонии.