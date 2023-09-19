За год инфляция в Эстонии снизилась почти на 20 процентов

Об этом свидетельствуют опубликованные 19 сентября данные статистической службы Евросоюза "Евростат".

Самые низкие годовые показатели инфляции в августе были зарегистрированы в Дании (2,3%), Бельгии и Испании (в обеих по 2,4%).

Самые высокие - в Венгрии (14,2%), Чехии (10,1%) и Словакии (9,6%).

Эстония, где в августе инфляция составила 4,3%, заняла 19-е место среди государства-членов ЕС. Для сравнения: в мае и июне она была на шестой строчке, в июле - уже на 14-й. В Литве годовая инфляция в августе составила 6,4% (9-е место), а в Латвии - 5,6% (поделила 13-е место с Италией).

Годом ранее уровень инфляции в Эстонии составлял 23,2%.

По сравнению с июлем годовая инфляция снизилась в 15 государствах-членах, осталась неизменной в одном и выросла в 11. В Эстонии за месяц цены выросли на 0,5%.

Инфляция в еврозоне в августе замедлилась за год до 5,2% по сравнению с 5,3% месяцем ранее.