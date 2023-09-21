Диана Ревяко: Атомная станция приведет в волость молодежь

"Fermi Energia" тесно сотрудничает с операторами атомных станций как Финляндии, так и Швеции, чтобы почерпнуть там долгосрочный опыт и перенять лучшие практики. Разумеется, и в Эстонии строитель атомной станции не может прийти в волость с пустыми руками, а явится все же с приданым. Ведь атомная станция придет в волость на долгое время, а деятельность бок о бок с местными людьми предполагает хорошее сотрудничество, доверие и выгоду для обеих сторон.

Так как в настоящий момент государство еще не приняло решение о начале использования атомной энергии и не известно лучшее для нее место, то мы как девелопер разработали первоначальный эскиз идеи, рассматривающий пользу для волости, где будет расположена станция. Речь идет не об окончательной истине, ее можно адаптировать в соответствии с пожеланиями волости, которая окажется выбрана.