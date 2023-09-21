Диана Ревяко: Атомная станция приведет в волость молодежь

АО "Fermi Energia" хочет построить в Эстонии в 2028-2034 годах два маленьких атомных реактора нового поколения, в качестве возможного местоположения которых подошли бы на основании результатов предварительного исследования Люганузеская и Виру-Нигулаская волости.
На проходивших инфоднях звучали главным образом два вопроса: что будет с родной волостью и возможно ли вообще жить рядом с атомными станциями? Волости и без того волнуются из-за постоянного сокращения населения, и у них возникло опасение, что после создания атомной станции разбегутся последние жители.
Составляющий не один десяток лет опыт "старых" атомных государств свидетельствует о противоположном - строительство атомных станций влияет на жизнь регионов именно в позитивном направлении. Тем не менее речь идет о промышленном объекте, с которым связано определенное беспокойство для местных жителей - хотя бы уже на стадии строительства.
Судя по шведскому и финскому опыту, местное самоуправление намного больше выигрывает с появлением атомной станции, нежели проигрывает. Проведенное в Швеции в 2022 году социально-экономическое исследование показывает, что со строительством атомных станций в волостях Эстхаммар и Оскарсхамн тамошнее население значительно выросло и средний возраст жителей понизился. Выходит, в эти самоуправления люди ехали на жительство на долгий срок и вместе с семьями, что является основанием для закрепления населения. Такая же тенденция наблюдается в Финляндии.
В обоих государствах имеется более чем 45-летний опыт проживания рядом с атомными станциями, поэтому в этих странах возникла умеренная конкуренция между некоторыми волостями, желающими получить себе атомную станцию. Участвовавшей в процессе планирования, но в конце концов оставшейся без станции волости победившая волость платит ежегодно что-то вроде "компенсации". С ростом знаний и опыта исчезал и страх.
"Fermi Energia" тесно сотрудничает с операторами атомных станций как Финляндии, так и Швеции, чтобы почерпнуть там долгосрочный опыт и перенять лучшие практики. Разумеется, и в Эстонии строитель атомной станции не может прийти в волость с пустыми руками, а явится все же с приданым. Ведь атомная станция придет в волость на долгое время, а деятельность бок о бок с местными людьми предполагает хорошее сотрудничество, доверие и выгоду для обеих сторон.
Так как в настоящий момент государство еще не приняло решение о начале использования атомной энергии и не известно лучшее для нее место, то мы как девелопер разработали первоначальный эскиз идеи, рассматривающий пользу для волости, где будет расположена станция. Речь идет не об окончательной истине, ее можно адаптировать в соответствии с пожеланиями волости, которая окажется выбрана.
Естественно, жители волости с атомной станцией могли бы получать дешевую электроэнергию: по первоначальному прогнозу - по 65 евро/мегаватт-час. Однако атомная станция производит не только электроэнергию, но и тепло. "Fermi" мог бы производить для ближайших (в радиусе до нескольких десятков километров) населенных пунктов тепло, которое будет в разы дешевле нынешнего. Например, в Швейцарии атомные станции продают частным домам тепло по цене 10 евро/мегаватт-час. Сегодня мы можем прогнозировать, что в Эстонии мы могли бы предлагать центральное отопление по цене примерно 30 евро/мегаватт-час, что в два с лишним раза дешевле, нежели урегулированная цена тепла в Кивиыли, Силламяэ и Нарве.
Вдобавок к электроэнергии и теплу атомная станция создаст в регионе 200 непосредственных рабочих мест с зарплатой в нынешних ценах 3500 евро. Это означает для самоуправления непосредственный доход от подоходного налога примерно 800000 евро в год. Кроме того, появятся около 100 косвенных рабочих мест, поскольку атомная станция будет нуждаться в различных услугах, подобно сланцевому сектору.
"Судя по шведскому и финскому опыту, местное самоуправление намного больше выигрывает с появлением атомной станции, нежели проигрывает".
Диана Ревяко, член правления и руководитель "Fermi Energia" по окружающей среде
Строительство станции и оперирование потребуют много специалистов из разных областей деятельности, как то: механики, электрики, инженеры, архитекторы, технологи, химики, теплотехники, операторы турбины и прочие. Атомной станции потребуются также около 30 работников с высшим образованием в сфере атомной энергетики или ядерной физики, постепенное обучение которых уже успешно ведется. Поскольку большая часть атомной станции будет нуждаться в таком же персонале, который уже имеется на сланцевых теплоэлектростанциях, то остальных 170 человек обучат на основании системы, подобной существующей в сланцевом секторе, - достаточно будет профессионального образования и надо быть готовыми к англоязычному обучению в Финляндии или Швеции.
Все эти рабочие места привели бы в регион новых людей и новые деньги, а также помогли создавать новые предприятия и услуги, что, в свою очередь, стимулировало бы экономику региона. Для выживания Вирумаа нуждается в том, чтобы люди не уезжали отсюда, а находили в родных местах хорошо оплачиваемые, соответствующие профессии, долговременные и надежные рабочие места.
Для того чтобы люди хотели постоянно находиться в этом регионе, нужно создать хорошую жизненную среду. Для этого "Fermi" хочет вложиться в развитие волости местоположения станции в виде различных инвестиций. На обновление местной инфраструктуры или осуществление необходимых для жителей волости проектов запланированы 10 миллионов евро, от этого выиграют все местные жители. Кроме того, предусмотрены 5 миллионов евро на создание центра посещений станции, который привлечет в регион новых туристов, дополняя музей-шахту, Айдуский водный парк и Кивиылиский приключенческий центр. В Финляндии центр посещений станции посещают 10000 человек в год.
Кроме того, мы готовы, подобно урегулированной законом о налогах на окружающую среду плате за беспокойство от ветряков, платить волости и владельцам расположенных поблизости участков плату за беспокойство в размере 750000 евро в год. Точный механизм платы надо будет, однако, разработать в сотрудничестве с государством в случае, если атомная энергетика будет играть свою роль в энергетическом производстве Эстонии.
Атомная станция, как и любая деятельность человека, оказывает влияние на окружающую среду, которое надо исследовать и уменьшать в соответствии с инструкциями экспертов, строгими требованиями по окружающей среде и пожеланиями местных жителей. Однако она окажет также явное и измеримое позитивное влияние на развитие волости. "Fermi Energia" хочет приносить эстонскому обществу максимально большую дополнительную ценность, содействовать гарантии надежности снабжения Эстонии и производить чистую энергию. Но наряду с этим крайне важно являться хорошим партнером для жителей волости, где расположена станция. Ведь большие дела могут осуществляться только в результате командной работы, основой которой являются доверие, открытость и взаимное уважение.
Создание всего этого и завоевание доверия потребуют, вполне понятно, времени и открытых дискуссий, чтобы обсудить сложные темы и найти ответы на все вопросы.