СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кивиыли украден кабель связи

Мошенник выманил у жительницы Алутагузе приличную сумму

18 сентября проживающей в Алутагузеской волости женщине позвонил представившийся полицейским мошенник, утверждавший, будто со счетом женщины производятся сомнительные сделки и, чтобы остановить их, женщина должна действовать по указаниям звонившего. Под руководством мошенника женщина установила в своем компьютере программу AnyDesk, а также ввела свои пин-коды. Позднее женщина обнаружила, что с ее счета пропали более 5000 евро.

В Ахтме ударили мужчину и женщину

В полицию поступило сообщение, что 19 сентября в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве ударили 35-летнего мужчину.

В ночь на 20 сентября в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве между сожителями произошла ссора, в ходе которой 39-летний мужчина ударил женщину.

Подробности случаев насилия выяснит полиция в ходе уголовного производства.

В Ахтме ограбили мужчину

Полиция начала уголовное производство о том, что 19 сентября на улице Сыпрузе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве неизвестные мужчины напали на 36-летнего мужчину и отобрали у него документы и деньги. Более точные обстоятельства случившегося выяснит полиция в ходе уголовного производства.