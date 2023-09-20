СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кивиыли украден кабель связи

18 сентября в полицию сообщили, что в Кивиыли украден кабель связи. Причиненный кражей ущерб составляет не менее 1200 евро.
Мошенник выманил у жительницы Алутагузе приличную сумму
18 сентября проживающей в Алутагузеской волости женщине позвонил представившийся полицейским мошенник, утверждавший, будто со счетом женщины производятся сомнительные сделки и, чтобы остановить их, женщина должна действовать по указаниям звонившего. Под руководством мошенника женщина установила в своем компьютере программу AnyDesk, а также ввела свои пин-коды. Позднее женщина обнаружила, что с ее счета пропали более 5000 евро.
В Ахтме ударили мужчину и женщину
В полицию поступило сообщение, что 19 сентября в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве ударили 35-летнего мужчину.
В ночь на 20 сентября в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве между сожителями произошла ссора, в ходе которой 39-летний мужчина ударил женщину.
Подробности случаев насилия выяснит полиция в ходе уголовного производства.
В Ахтме ограбили мужчину
Полиция начала уголовное производство о том, что 19 сентября на улице Сыпрузе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве неизвестные мужчины напали на 36-летнего мужчину и отобрали у него документы и деньги. Более точные обстоятельства случившегося выяснит полиция в ходе уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.