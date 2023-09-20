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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кивиыли украден кабель связи

Северное побережье
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

18 сентября в полицию сообщили, что в Кивиыли украден кабель связи. Причиненный кражей ущерб составляет не менее 1200 евро.

Мошенник выманил у жительницы Алутагузе приличную сумму

18 сентября проживающей в Алутагузеской волости женщине позвонил представившийся полицейским мошенник, утверждавший, будто со счетом женщины производятся сомнительные сделки и, чтобы остановить их, женщина должна действовать по указаниям звонившего. Под руководством мошенника женщина установила в своем компьютере программу AnyDesk, а также ввела свои пин-коды. Позднее женщина обнаружила, что с ее счета пропали более 5000 евро.

В Ахтме ударили мужчину и женщину

В полицию поступило сообщение, что 19 сентября в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве ударили 35-летнего мужчину.

В ночь на 20 сентября в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве между сожителями произошла ссора, в ходе которой 39-летний мужчина ударил женщину.

Подробности случаев насилия выяснит полиция в ходе уголовного производства.

В Ахтме ограбили мужчину

Полиция начала уголовное производство о том, что 19 сентября на улице Сыпрузе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве неизвестные мужчины напали на 36-летнего мужчину и отобрали у него документы и деньги. Более точные обстоятельства случившегося выяснит полиция в ходе уголовного производства.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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