ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Спорт - как зеркало региональной политики

В начинающемся сезоне ни одна ида-вируская баскетбольная команда не будет участвовать в национальной лиге среди взрослых ни на каком уровне. Баскетбол на протяжении десятилетий был одним из представительных видов спорта уезда, и еще несколько лет назад несколько ида-вируских команд участвовали в разных лигах чемпионата Эстонии.
В Ида-Вирумаа уже много лет нет команд ни по волейболу, ни по гандболу. Лучше ситуация только в футболе и хоккее. В хоккее на льду в сильнейшей лиге участвуют аж три ида-вируские команды, в т.ч. одна женская. При этом сфера хоккея достаточно узкая, например, в мужском чемпионате и участвуют-то всего пять команд. "Narva Trans" десятилетиями держится в футбольном чемпионате во многом благодаря энтузиазму и покровительству Николая Бурдакова, лидера футбольной жизни приграничного города. А также благодаря тому, что футбол является более процветающим видом спорта по сравнению с другими и возможности Союза футбола поддерживать развитие этого вида спорта в разных уголках Эстонии больше.
Конечно, развитие молодежного и любительского спорта тоже важно, но местные команды игр с мячом все же играют важную роль в объединении местного населения и создании более сильного чувства общности. Для Ида-Вирумаа как одного из крупнейших уездов Эстонии было бы естественно иметь свои команды в сильнейших лигах Эстонии во всех видах.
Однако тот факт, что в этих лигах увеличивается доля команд в основном из Таллинна и его окрестностей, явно отражает всю региональную политику Эстонии. После окончания гимназии столица привлекает юных баскетболистов, футболистов и спортсменов из других видов. Деньги скапливаются в основном тоже в Таллинне. В других местах собрать конкурентоспособную команду на уровне Эстонии становится все более сложной задачей.