ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Спорт - как зеркало региональной политики

В Ида-Вирумаа уже много лет нет команд ни по волейболу, ни по гандболу. Лучше ситуация только в футболе и хоккее. В хоккее на льду в сильнейшей лиге участвуют аж три ида-вируские команды, в т.ч. одна женская. При этом сфера хоккея достаточно узкая, например, в мужском чемпионате и участвуют-то всего пять команд. "Narva Trans" десятилетиями держится в футбольном чемпионате во многом благодаря энтузиазму и покровительству Николая Бурдакова, лидера футбольной жизни приграничного города. А также благодаря тому, что футбол является более процветающим видом спорта по сравнению с другими и возможности Союза футбола поддерживать развитие этого вида спорта в разных уголках Эстонии больше.

Конечно, развитие молодежного и любительского спорта тоже важно, но местные команды игр с мячом все же играют важную роль в объединении местного населения и создании более сильного чувства общности. Для Ида-Вирумаа как одного из крупнейших уездов Эстонии было бы естественно иметь свои команды в сильнейших лигах Эстонии во всех видах.