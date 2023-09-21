Нарва-Йыэсууский фестиваль миноги собирает любителей рыбы со всей Эстонии

Фестиваль миноги, проходящий в конце сентября уже с 2009 года, стал визитной карточкой Нарва-Йыэсуу. Его с нетерпением ждут местные жители и туристы, ведь минога - это уникальный вид рыбы, встречающийся лишь в нескольких местах мира.

В 10.00 начнется ярмарка, на которую помимо местных рыбаков приедут продавцы рыбы со всей Эстонии, чтобы порадовать гостей разными видами свежей рыбы и рыбной продукции, приготовленной различными способами. В 12.00 гостей ждет традиционный суп из миноги, который в этом году приготовит победитель конкурса рыбных супов Дня рыбака - Артем Романов. Угощать супом будет мэр города Максим Ильин.

В это же время будут проходить различные мастер-классы: Ида-Вирумааский центр профессионального образования удивит гостей уникальной подачей блюд из миноги, Тартуский дом природы организует рыбацкие игры, "Maitseelamuse Koda" проведет мастер-классы по приготовлению шашлыка из миноги и рагу из миноги с яблоками и грибами.

С 13.00 самых юных гостей ждут занимательные игры и конкурсы. Завершится праздник выступлением местной группы "Big Fish".

Целый день с пристани порта Нарва-Йыэсуу можно будет совершить речную прогулку на речном трамвае "Caroline" и деревянном паруснике "Delfin".