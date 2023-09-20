Владельцев автомобилей с газовыми установками просят не тянуть с проверкой

Транспортное средство должно пройти проверку газового оборудования не позднее 30 ноября 2023 года. Если к этой дате транспортное средство не прошло техосмотр, использование транспортного средства в дорожном движении допускается только в исключительных случаях.

Транспортное средство, работающее на сжатом природном газе, может использоваться в исключительных случаях, если оно не имеет опасной неисправности или недостатка, которые могли бы прямо и непосредственно поставить под угрозу человеческую жизнь, здоровье, имущество или окружающую среду. При этом разрешается осторожно управлять автомобилем или его прицепом. Необходимо учитывать характер опасности, добираться только кратчайшим маршрутом до ближайшего места ремонта, места проверки технического соответствия газового устройства, места обслуживания Департамента транспорта или стоянки.