Владельцев автомобилей с газовыми установками просят не тянуть с проверкой

Департамент транспорта призывает всех пользователей транспортных средств, оснащенных газовым оборудованием, не откладывать проведение проверки, так как у инспекторов газового оборудования может не хватить свободного времени для проведения проверок в ноябре.
Транспортное средство должно пройти проверку газового оборудования не позднее 30 ноября 2023 года. Если к этой дате транспортное средство не прошло техосмотр, использование транспортного средства в дорожном движении допускается только в исключительных случаях.
Транспортное средство, работающее на сжатом природном газе, может использоваться в исключительных случаях, если оно не имеет опасной неисправности или недостатка, которые могли бы прямо и непосредственно поставить под угрозу человеческую жизнь, здоровье, имущество или окружающую среду. При этом разрешается осторожно управлять автомобилем или его прицепом. Необходимо учитывать характер опасности, добираться только кратчайшим маршрутом до ближайшего места ремонта, места проверки технического соответствия газового устройства, места обслуживания Департамента транспорта или стоянки.
Департамент транспорта напоминает, что целью проверки газового оборудования является обеспечение соответствия требованиям энергосистем и топливных баков транспортных средств, использующих в качестве топлива сжатый природный газ и сжиженный природный газ, чтобы обеспечить безопасность транспортных средств. использование природного газа в качестве топлива.