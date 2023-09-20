Эстонские пограничники помогут латвийским коллегам сдерживать мигрантов из Белоруссии

В среду, 20 сентября, в сторону Латвии направилась команда ESTPOL8 Департамента полиции и погранохраны, задача которой - помочь нашим южным соседям сдерживать незаконную миграцию на границе Латвии и Белоруссии.
На латвийско-белорусской границе возросло число незаконных пересечений границы и попыток пересечения, в связи с чем пограничная охрана Латвии обратилась к Департаменту полиции и погранохраны с просьбой о помощи. Эстония приняла решение удовлетворить просьбу и 20 сентября направила в Латвию команду ESTPOL8, состоящую из 12 человек, в которую входят сотрудники разных подразделений и префектур Департамента полиции и погранохраны.
Задача ESTPOL8 - участие в наземном патрулировании, наблюдение с помощью дронов и мониторинг ситуации. Командирование продлится до 4 октября, после чего команда вернется в Эстонию.
По словам руководителя отдела пограничной охраны Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара, цель командированной в Латвию команды ESTPOL8 - помочь коллегам обеспечить безопасность границы и приобрести необходимый опыт.
- Латвийско-белорусская граница - граница НАТО и внешняя граница ЕС, так что это и наша граница. Поэтому оказание помощи нашим южным соседям увеличивает также внутреннюю безопасность Эстонии. Попытки миграционной атаки на границах наших южных соседей показывают, насколько важно для нас сейчас готовиться к кризису, так как аналогичные атаки в какой-то момент могут быть направлены и на нас. Работа в другой стране и в международной среде позволит нашим сотрудникам получить очень хороший опыт и повысит готовность Департамента полиции и погранохраны действовать в подобной ситуации, - заявил Коммусаар.
Руководитель команды ESTPOL8 Эдраг Паул подтвердил, что подготовка завершена, и подразделение готово к командировке.
- Команда состоит из представителей разных префектур и рабочих сфер, чтобы мы могли успешно справляться с выполнением разных задач. Прежде всего, мы оказываем помощь в патрулировании границы, но при необходимости готовы также включиться в усмирение толпы, - заявил начальник ESTPOL8.
Руководитель бюро международного сотрудничества Департамента полиции и погранохраны Реэт Цейсиг отметила, что в нынешней сложной ситуации безопасности необходимо идти в ногу с соседями и оказывать взаимную поддержку.
- Эстония раньше командировала полицейских и пограничников в соседние государства и при необходимости будет делать это и впредь. Сотрудничество и взаимовыручка повышает репутацию Эстонии и демонстрирует партнерам, что мы последовательны и заслуживаем доверия. Мы уверены, что в случае необходимости можем рассчитывать и на поддержку других, - добавила руководитель бюро международного сотрудничества.
Ранее Эстония оказывала помощь Литве в сдерживании миграционного давления из Белоруссии. Латвии Эстония оказывала поддержку в 2022 г., командированным полицейским подразделением ESTPOL6, которое совместно с латвийскими коллегами обеспечивало охрану общественного порядка во время работ по демонтажу советских памятников.