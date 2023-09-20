Подтвердилась теория о лжемогиле на месте снесенного в Нарве памятника

Теперь после разрушения памятника и вывоза его обломков бригада археологов и эксперт по воинским захоронениям провели изучение данного участка парка. Место исследовали детектором, а также произвели раскопки при помощи экскаватора и вручную. Человеческих останков предсказуемо не нашли.

- Там была лишь разбитая рюмка и несколько бутылок, - сказал корреспонденту Rus.Postimees директор Эстонского военного музея Хелар Лилль.

Разрушенный памятник был посвящен красноармейцам, погибшим в сражении за Нарву в ноябре 1918 года, когда им противостояли подразделения германской армии, эстонской армии и добровольцы из Нарвской дружины "Кайтселийта". В бою за Нарву погибло около 80 красноармейцев, в основном бойцов Феллинского (Вильяндиского) коммунистического полка. Бой за Нарву стал началом наступательной операции Красной армии, целью которой было установление в Эстонии советской власти. После взятия Нарвы там была провозглашена Эстляндская трудовая коммуна. То же сражение одновременно считается началом Освободительной войны Эстонии.

"Жертвы, принесенные коммуной на алтарь мировой революции"

По словам руководителя Нарвского общества охраны памятников старины Юри Тыниссона (1929-2020), представители советской власти установили в 1965 году на концертной площадке Темного сада Нарвы надгробный монумент и инсценировали перезахоронение там погибших в первом сражении Освободительной войны 28 ноября 1918 года бойцов 2-го Вильяндиского коммунистического стрелкового полка. Реальное же перезахоронение, как подчеркивал Тыниссон, было невозможным и не планировалось.

Защитник старины Тыниссон утверждал, что павшие в первом сражении Освободительной войны обманутые бойцы (частью даже мобилизованные) Вильяндиского стрелкового полка были лишь жертвами, принесенными коммуной на алтарь мировой революции.

Ведомства и учреждения Нарвского горуправления на протяжении десятилетий, как утверждал Тыниссон, пытались увековечить советскую идентичность. В результате этого большинство горожан были убеждены, что в Темном саду кто-то действительно захоронен, а ликвидация надгробия может вызвать осложнения.

По публикациям в "Северном побережье" в 2009 и 2013 годах