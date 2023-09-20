Археологи не обнаружили человеческих останков под демонтированным во вторник в Нарве памятником красноармейцам, хотя на самом памятнике было написано о якобы имеющем место захоронении.
Подтвердилась теория о лжемогиле на месте снесенного в Нарве памятника
Утром 19 сентября в Нарве демонтировали, а по сути разрушили и утилизировали памятник погибшим под Нарвой в 1918 году красноармейцам. С этим делом справились менее чем за час.
Памятник стоял в центре исторического Темного сада, почти в самом сердце Старой Нарвы, неподалеку от Нарвской ратуши. На время работ по демонтажу подъездные пути к Темному саду были перекрыты полицией, хотя видимого общественного напряжения новость о сносе памятника вызвать не успела.
Старейший нарвский парк
Об этой операции город заранее не предупреждали, а Нарвская горуправа получила соответствующее оповещение накануне. Согласование деталей и сроков велось заранее с Департаментом охраны памятников старины и нарвским городским инспектором по охране памятников.
Организацией работ занимался Эстонский военный музей.
Темный сад считается старейшим парком Нарвы и является примером парковой архитектуры конца XIX столетия. В 1965 году в его центре, где когда-то были концертная эстрада и танцплощадка, появился этот памятник - мемориальная каменная плита. В камне было выточено на двух языках: "Здесь захоронен прах бойцов Вильяндиского коммунистического полка и воинов других частей Красной армии, павших в боях за освобождение города Нарвы в ноябре 1918 г.".
Подтвердилась теория о лжемогиле
Несмотря на выточенное в камне утверждение о якобы существующем в данном месте захоронении, историкам и краеведам было известно, что останки красноармейцев в парке не закапывали, и речь идет о лжемогиле: красноармейцы остались захороненными на старом кладбище в городском районе Сийвертси.
Теперь после разрушения памятника и вывоза его обломков бригада археологов и эксперт по воинским захоронениям провели изучение данного участка парка. Место исследовали детектором, а также произвели раскопки при помощи экскаватора и вручную. Человеческих останков предсказуемо не нашли.
- Там была лишь разбитая рюмка и несколько бутылок, - сказал корреспонденту Rus.Postimees директор Эстонского военного музея Хелар Лилль.
Разрушенный памятник был посвящен красноармейцам, погибшим в сражении за Нарву в ноябре 1918 года, когда им противостояли подразделения германской армии, эстонской армии и добровольцы из Нарвской дружины "Кайтселийта". В бою за Нарву погибло около 80 красноармейцев, в основном бойцов Феллинского (Вильяндиского) коммунистического полка. Бой за Нарву стал началом наступательной операции Красной армии, целью которой было установление в Эстонии советской власти. После взятия Нарвы там была провозглашена Эстляндская трудовая коммуна. То же сражение одновременно считается началом Освободительной войны Эстонии.
"Жертвы, принесенные коммуной на алтарь мировой революции"
По словам руководителя Нарвского общества охраны памятников старины Юри Тыниссона (1929-2020), представители советской власти установили в 1965 году на концертной площадке Темного сада Нарвы надгробный монумент и инсценировали перезахоронение там погибших в первом сражении Освободительной войны 28 ноября 1918 года бойцов 2-го Вильяндиского коммунистического стрелкового полка. Реальное же перезахоронение, как подчеркивал Тыниссон, было невозможным и не планировалось.
Защитник старины Тыниссон утверждал, что павшие в первом сражении Освободительной войны обманутые бойцы (частью даже мобилизованные) Вильяндиского стрелкового полка были лишь жертвами, принесенными коммуной на алтарь мировой революции.
Ведомства и учреждения Нарвского горуправления на протяжении десятилетий, как утверждал Тыниссон, пытались увековечить советскую идентичность. В результате этого большинство горожан были убеждены, что в Темном саду кто-то действительно захоронен, а ликвидация надгробия может вызвать осложнения.
Еще один памятник в Нарве остался нетронутым
Как писало "Северное побережье" в прошлые годы, в начале 21-го века при планировании и осуществлении реконструкции исторического Темного сада мемориальную плиту с лжемогилы в Темном саду решили никуда не переносить, чтобы не тревожить чувств горожан.
После начала военной агрессии России в Украине в 2022 году Госканцелярия включила данный памятник в список воинских захоронений и мемориалов с советской оккупационной символикой, которые рекомендуется удалить из публичного пространства. Наряду с этим памятником в список попали и десятки других в разных уголках Эстонии, большинство из которых демонтировали в том же 2022 году.
Нетронутыми в Нарве оставались этот памятник в Темном саду и мемориальная стена с именами погибших красноармейцев родом из принаровских деревень, находящаяся в парке Выйду, рядом с бывшим ДК имени Василия Герасимова. Мемориальную стену согласились оставить на месте, учтя пожелание и аргументы нарвитян.