Ученые мониторят статистику распространения коронавируса по анализу сточных вод

В последние недели в Эстонии вновь начался небольшой подъем распространения коронавирусной инфекции. Вакцины против самых последних штаммов скоро появятся и в Эстонии. И хотя случаи заболевания не всегда попадают в статистику, ученые нашли иной способ вести наблюдение за распространением вируса, пишет rus.err.
Маргус Варьяк, доцент Тартуского университета, специализирующийся на вирусологии, отметил, что в Эстонии и во всем мире распространяется большое количество новых штаммов. Однако, к счастью, их симптомы достаточно мягкие, поскольку все они произошли от варианта омикрон.
- Можно сказать, что в настоящее время циркулирует такой суп из штаммов, и среди них нет доминирующих. Как в Эстонии, так и в мире, наверное, наиболее распространен XBB.1.5, - отмечает Варьяк.
По его словам, сейчас нет точных данных о распространении инфекции - люди, которые подозревают у себя вирус, тестируются, но это уже не делается систематически.
- В настоящее время не существует полноценной статистики результатов тестирования. Многие люди проводят экспресс-тесты самостоятельно. При необходимости они остаются дома и ограничивают контакты. Эти случаи заражения не попадают в базу данных, - говорит он.
По мнению исследователя, гораздо более точную картину можно получить с помощью мониторинга сточных вод. Исходя из этого, распространенность вируса в Эстонии в настоящее время достаточно низкая. По словам Варьяка, каждую неделю из-за COVID-19 госпитализируется около десятка человек.
Варьяк заметил, что в Европе и США были одобрены обновленные вакцины компаний Moderna и Pfizer, в частности, против субварианта XBB.1.5.
В соответствии с рекомендациями Экспертного комитета по иммунопрофилактике, в настоящее время страна концентрируется на вакцинации групп риска. К ним относятся люди старше 60 лет, а также дети и взрослые с определенными хроническими заболеваниями. С момента последней вакцинации или заболевания коронавирусом должно пройти более шести месяцев.
По словам главного специалиста Центра гриппа Департамента здоровья Ольги Садиковой, в последние недели распространение коронавируса вновь стало расширяться.
- Это совпало с ростом выявления штаммов, подобных XBB.1.5, особенно EG.5.1. Окончание каникул и начало нового учебного года также влияют на рост заболеваемости, - говорит Садикова.
Однако, исходя из имеющихся данных, Департамент здоровья считает риск от EG.5 низким. "Несмотря на то, что этот штамм демонстрирует тенденцию к росту, изменений в тяжести заболевания пока не наблюдается. Вакцины по-прежнему обеспечивают хорошую защиту от тяжелого течения болезни", - добавляет специалист.
В настоящее время иммунизация вакцинация против коронавируса по-прежнему бесплатна для всех жителей Эстонии. При этом за прививку от гриппа люди, не входящие в группу риска, должны платить.
По словам Садиковой, препарат, адаптированный к субвариантам XBB.1.5, уже доступен в Эстонии и в ближайшие дни поступит в пункты вакцинации.