Ученые мониторят статистику распространения коронавируса по анализу сточных вод

Маргус Варьяк, доцент Тартуского университета, специализирующийся на вирусологии, отметил, что в Эстонии и во всем мире распространяется большое количество новых штаммов. Однако, к счастью, их симптомы достаточно мягкие, поскольку все они произошли от варианта омикрон.

- Можно сказать, что в настоящее время циркулирует такой суп из штаммов, и среди них нет доминирующих. Как в Эстонии, так и в мире, наверное, наиболее распространен XBB.1.5, - отмечает Варьяк.

По его словам, сейчас нет точных данных о распространении инфекции - люди, которые подозревают у себя вирус, тестируются, но это уже не делается систематически.

- В настоящее время не существует полноценной статистики результатов тестирования. Многие люди проводят экспресс-тесты самостоятельно. При необходимости они остаются дома и ограничивают контакты. Эти случаи заражения не попадают в базу данных, - говорит он.

По мнению исследователя, гораздо более точную картину можно получить с помощью мониторинга сточных вод. Исходя из этого, распространенность вируса в Эстонии в настоящее время достаточно низкая. По словам Варьяка, каждую неделю из-за COVID-19 госпитализируется около десятка человек.

Варьяк заметил, что в Европе и США были одобрены обновленные вакцины компаний Moderna и Pfizer, в частности, против субварианта XBB.1.5.