ГОСБЮДЖЕТ ⟩ Из всех бюджетников в следующем году зарплату повысят только учителям

Сфера образования урезания расходов избежит. Фонд заработной платы общественного сектора на ближайшие четыре года замораживаться не будет. В следующем году зарплаты вырастут только у педагогов. Полицейским и спасателям прибавки к жалованию ожидать не стоит, однако не планируются и сокращения персонала, сообщает ERR.

Министр образования и зампред партии Eesti 200 Кристина Каллас пока не смогла ответить на вопрос, какой рост зарплат ожидает в следующем году учителей.

- Фонд заработной платы преподавателей увеличится, мы не будем замораживать зарплаты учителей, чтобы вновь не оказаться в ситуации, в которой находились несколько лет назад - в 2018-м и 2019-м году, когда оклады педагогов не росли совсем. На этот раз повышение будет, для этого в фонде зарплаты предусмотрены средства, сумму я сейчас не назову, ее надо уточнить в расчетах, - сказала Каллас.

Необлагаемый подоходным налогом минимум для пенсионеров вырастет в следующем году с нынешних 704 до 776 евро в месяц и будет заморожен на этом уровне. Новых налогов в 2024-м году не будет. Введение автомобильного налога отложено до 2025-го года.