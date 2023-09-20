Во вторник совету коалиции удалось достичь принципиальной договоренности по госбюджету на следующий год и четырехлетней бюджетной стратегии. Стороны пришли к соглашению и по ряду вопросов, касающихся зарплат бюджетников и пенсионеров.
ГОСБЮДЖЕТ ⟩ Из всех бюджетников в следующем году зарплату повысят только учителям
Сфера образования урезания расходов избежит. Фонд заработной платы общественного сектора на ближайшие четыре года замораживаться не будет. В следующем году зарплаты вырастут только у педагогов. Полицейским и спасателям прибавки к жалованию ожидать не стоит, однако не планируются и сокращения персонала, сообщает ERR.
Министр образования и зампред партии Eesti 200 Кристина Каллас пока не смогла ответить на вопрос, какой рост зарплат ожидает в следующем году учителей.
- Фонд заработной платы преподавателей увеличится, мы не будем замораживать зарплаты учителей, чтобы вновь не оказаться в ситуации, в которой находились несколько лет назад - в 2018-м и 2019-м году, когда оклады педагогов не росли совсем. На этот раз повышение будет, для этого в фонде зарплаты предусмотрены средства, сумму я сейчас не назову, ее надо уточнить в расчетах, - сказала Каллас.
Необлагаемый подоходным налогом минимум для пенсионеров вырастет в следующем году с нынешних 704 до 776 евро в месяц и будет заморожен на этом уровне. Новых налогов в 2024-м году не будет. Введение автомобильного налога отложено до 2025-го года.
Не будет и налога на сверхприбыль коммерческих банков. В обмен на это банковский сектор в ближайшие два года выплатит больше дивидендов, в результате чего госказна в качестве подоходного налога получит дополнительно 120 млн евро. В 2025-м году правительство намерено разработать новую налоговую базу на общую сумму 400 млн евро. В ближайшие полгода предстоит обсудить, какие именно налоги будут введены.